Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι για drone από τον Λίβανο – Λήξη συναγερμού στη βρετανική βάση

Συναγερμός για ακόμη μία φορά στην Κύπρο, με σειρήνες να ηχούν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2025) στο Ακρωτήρι, εν μέσω των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους Ακρωτηρίου της Κύπρου, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι νεοτέρας καθώς εντοπίστηκε drone από τον Λίβανο. Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω από ανθεκτικά έπιπλα.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα.

Ακούστε τις σειρήνες:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως μετά από έρευνα αποδείχθηκε πως δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να επηρεάζει την Κύπρο καθώς η κατεύθυνση του drone δεν ήταν προς τις βρετανικές βάσεις. Έτσι, ήρθε η λήξη του συναγερμού και συνεπώς και η άρση των απαγορεύσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το drone είχε προορισμό – στόχο το Ισραήλ.

O υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο με σκοπό να συναντήσει τον Κύπρο ΥΠΑΜ, Βασίλη Πάλμα φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ιρανική επίθεση με drone στη βρετανική βάση η οποία προκάλεσε ζημιές.

Ο προτελευταίος συναγερμός στο Ακρωτήρι, σήμανε γύρω στις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, 2 από 4 ελληνικά F-16 όπου βρίσκονται στην Κύπρο, σηκώθηκαν λόγω ύποπτου drone που εντοπίστηκε κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Τα F-16 παρέμειναν αρκετή ώρα στον αέρα για επιτήρηση και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Πάφο.