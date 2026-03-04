Συναγερμός στην Κύπρο για ύποπτο UAV: Απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16: Πτήση της Aegean επέστρεψε στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026) στην Κύπρο καθώς εντοπίστηκε από τα ραντάρ ύποπτο UAV κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου με κατεύθυνση την μεγαλόνησο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε στα social media τον εντοπισμό του ύποπτου UAV στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση» ανέφερε σε ανάρτησή του.

— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Δύο από τα ελληνικά F-16 που έφτασαν στην Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες, απογειώθηκαν αμέσως με σκοπό την αναχαίτιση του ύποπτου UAV χωρίς όμως να βρoυν κάτι.

Παρέμειναν στον αέρα 1 ώρα για επιτήρηση και στη συνέχεια επέστρεψαν στη βάση της Πάφου.

#ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το περιστατικο για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.



— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Δείτε βίντεο από την απογείωση των F-16:

— Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Εξαιτίας του περιστατικού, πτήση της Aegean προς Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εξήγησε πως δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου και απλά ζητήθηκε στάση αναμονής από τους κυβερνήτες των αεροπλάνων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Στο ηχητικό που σας παρουσιάζουμε ακούγεται ο κυβερνήτης του αεροπλάνου να ενημερώνει τους επιβάτες για την επιστροφή στην Αθήνα.

Ακούστε το ηχητικό:

«Μας ενημέρωσαν πως ο εναέριος χώρος της Λάρνακας δεν θα ανοίξει για τα επόμενα 10 λεπτά οπότε γυρνάμε πίσω στην Αθήνα. Παρακαλώ παραμείνετε δεμένοι και θα λάβετε οδηγίες όταν φτάσουμε στα 36.000 πόδια», ακούγεται να λέει στους επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aegean γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.

Το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας στην Λευκωσία, έσπευσε προληπτικά στα υπόγειο μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Αφού τα radar δεν βγήκαν κάτι ύποπτο, στη συνέχεια έδωσαν «πράσινο φως» για την επανέναρξη των πτήσεων.