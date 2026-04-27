Κυψέλη: Έκρυβαν χειροβομβίδα σε σπίτι, 3 συλλήψεις

Πρόκειται για αμυντική χειροβομβίδα κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος
Αστυνομικοί βρήκαν χειροβομβίδα σε σπίτι στην Κυψέλη
Η χειροβομβίδα που βρέθηκε σε σπίτι στην Κυψέλη / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Χειροβομβίδα σε σπίτι εντόπισαν αστυνομικοί στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και για διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΛ.ΑΣ. τη Δευτέρα (27.04.2026), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου», βρήκαν χειροβομβίδα σε σπίτι στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με σπίτια όπου εντοπίζεται εγκληματική δραστηριότητα, απογευματινές ώρες της 20ης Απριλίου και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι σε Κυψέλη και Πατήσια.

Μέσα σε σπίτια των συγκεκριμένων περιοχών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

– αμυντική χειροβομβίδα, επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– 27 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

– 43 ναρκωτικά δισκία και

– 3 κινητά τηλέφωνα.

Αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων ήταν η σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 20 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκαρισμένη η πρώην κοπέλα του δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο - «Το μαχαίρι το είχε πάντα κρυμμένο στην ντουλάπα»
«Τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου(το μαχαίρι)» με το οποίο σκότωσε τον 27χρονο, προσθέτει η πρώην κοπέλα του
Ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου
