Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά για PULS, Rafale και Apache – Συζητήθηκε το σχέδιο αξιοποίησης του SAFE

Στο ΚΥΣΕΑ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βαση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036
Ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
Ο Νίκος Δένδιας μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το μεσημέρι της Τρίτης (9.12.25).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Όπως έγινε γνωστό, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, για το πρόγραμμα προμήθειας των ισραηλινών ΠΕΠ τύπου PULS, οι συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale και των επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Apache.

Επίσης, έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βαση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
112
103
88
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δίκη υποκλοπών: Επιμένει στις καταγγελίες του ο Χρήστος Ράμμος – «Δεν έγινε διασταύρωση των παρακολουθούμενων από την ΑΔΑΕ»
«Δεν έγινε διασταύρωση των συνδέσεων με παρόχους, από την ΑΔΑΕ, υπήρξαν 110 συνδέσεις που έλαβαν μηνύματα, δε διασταυρώθηκαν αυτοί οι αριθμοί»
Ο Χρήστος Ράμμος πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ
SAFE: Τα βήματα της ελληνικής πλευράς για τους αμυντικούς εξοπλισμούς – Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για PULS, Rafale και Apache
Τo ελληνικό αίτημα προς την Κομισιόν διατυπώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει και σχέδιο για την αξιοποίηση σημαντικού μέρους των τυχόν αδιάθετων πόρων από το συνολικό πρόγραμμα SAFE
PULS
Newsit logo
Newsit logo