ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά για PULS, Rafale και Apache – Συζητήθηκε το σχέδιο αξιοποίησης του SAFE

Συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το μεσημέρι της Τρίτης (9.12.25).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Όπως έγινε γνωστό, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, για το πρόγραμμα προμήθειας των ισραηλινών ΠΕΠ τύπου PULS, οι συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale και των επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Apache.

Επίσης, έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βαση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.