Λαμία: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα – Στο πόδι όλη η γειτονιά

Υπήρχε πληροφορία για εγκλωβισμένη γυναίκα η οποία ωστόσο κατάφερε να βγει εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσει
Φωτιά σε σπίτι, στη Λαμία
ΦΩΤΟ από το LamiaReport

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Πέμπτης (12/3/26) για πυρκαγιά σε οροφοδιαμέρισμα στην οδό Διάκου. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι μπορεί να υπάρχει εγκλωβισμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι. 

Στο σημείο έφτασαν δύο υδροφόρα οχήματα αλλά και το καλαθοφόρο της Υπηρεσίας, αφού η εγκλωβισμένη γυναίκα βρισκόταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου στη Λαμία. 

Σύμφωνα με το LamiaReport, η γυναίκα βγήκε εγκαίρως και δεν κινδύνευσε. 

@lamiareport.gr Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λαμία. Ευτυχώς η ένοικος βγήκε μόνη της σώα #lamia #news #lr #lamiareport #fyp ♬ tranloptruon – trân

Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξέσπασε από κεριά, ευτυχώς όμως δεν πρόλαβε να επεκταθεί. Η μυρωδιά ωστόσο ήταν έντονη, με αποτέλεσμα οι γείτονες να θορυβηθούν και να βγουν στο δρόμο. 

Περιπολικά της αστυνομίας και μηχανές της ΔΙΑΣ βρέθηκαν επίσης στο σημείο για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και του ασθενοφόρου που ευτυχώς δε χρειάστηκε.

