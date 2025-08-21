Ελλάδα

«Λαμπάδιασε» φορτηγό με άχυρο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και «μπλόκαρε» τους ταξιδιώτες στη Φθιώτιδα

Ο οδηγός πρόλαβε να αποσυνδέσει το φορτίο και να γλιτώσει τον τράκτορα, ωστόσο το φορτίο παραδόθηκε στις φλόγες
Το φορτηγό που έπιασε φωτιά
ΦΩΤΟ από το LamiaReport

Το τροχαίο με το φορτηγό έγινε το βράδυ της Πέμπτης (21/8/25) στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο 33ο χιλιόμετρο και περίπου 500 μέτρα πριν την έξοδο της Ξυνιάδας, στη Φθιώτιδα.

Λόγω του τροχαίου στη Φθιώτιδα, σταμάτησε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία (που έγινε το ατύχημα) και γινόταν εκτροπή στο ρεύμα προς Γρεβενά. Σύμφωνα με το LamiaReport, ο οδηγός του φορτηγού με επικαθήμενο όχημα φορτωμένο με άχυρα, το είδε ξαφνικά να λαμπαδιάζει. 

Ο οδηγός πρόλαβε να αποσυνδέσει το φορτίο και να γλιτώσει τον τράκτορα, ωστόσο το φορτίο παραδόθηκε στις φλόγες.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, διέκοψαν την κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Επιπλέον δόθηκε εντολή από τη ΔΑ Φθιώτιδας για εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, τα οποία κινούνται επί του αυτ/μου Ε 65 με κατεύθυνση προς Γρεβενά, στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας, μέσω της συνδετήριας οδού, στο ύψος της χ/θ 32,000 (Α/Κ Ξυνιάδας).

Γερανός της οδικής βοήθειας πήγε στο σημείο για να φορτώσει το βαρύ όχημα και να ελευθερωθεί το δρόμο.

