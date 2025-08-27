Λάμπρος Κωνσταντάρας : Η συγκινητική ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η σημερινή μέρα ήταν σίγουρα μια από τις δυσκολότερες για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ο οποίος αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τον αγαπημένο πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του ανέβασε μια φωτογραφία με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία φωτογραφία από το τελευταίο «αντίο» που έδωσε σήμερα στον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α’ Νεκροταφείο, στην οποία απεικονίζεται με τη μητέρα του, Βίκυ και την αδελφή του Παυλίνα στην εξόδιο ακολουθία.

«Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί» έγραψε στη λεζάντα, με τους ακόλουθούς του να του συμπαραστέκονται με μηνύματα αγάπης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι το μικρότερο παιδί του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου.