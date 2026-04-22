Λάουρα Κοβέσι και Γιώργος Φλωρίδης τα είπαν για μισή ώρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης – Στο «τραπέζι» η ανανέωση θητείας των Ευρωεισαγγελέων

Λίγο περισσότερο από μισή ώρα διήρκεσε η συνάντηση της Λάουρας Κοβέσι με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τον υπουργό και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και Γιάννη Μπούγα. Την ελληνική αντιπροσωπεία συμπλήρωνε η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας, Ελένη Καρκαμπούνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, με την Λάουρα Κοβέσι να ενημερώνεται από τον Γιώργο Φλωρίδη για τα αιτήματα που η ίδια είχε θέσει κατά την προηγούμενη επίσκεψη της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, έχουν ικανοποιηθεί πλήρως όλα τα αιτήματα που τέθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση, για την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τρεις επιπλέον εντεταλμένους εισαγγελείς και έξι διοικητικούς υπαλλήλους.

Για το θέμα αυτό, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, με την οποία, όπως τονίζεται, η χώρα μας αποκτά την καλύτερη αναλογία Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανά πληθυσμό στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης, επεσήμανε στην Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέα τις θέσεις που εξέφρασε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ότι δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση είναι υποστηρικτή του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ικανοποιώντας όλα τα αιτήματα που έθεσε η Λάουρα Κοβέσι τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας ενημερώθηκε για τη δικονομική διάταξη που ετοιμάζει να φέρει προς ψήφιση το υπουργείο για την κατά προτεραιότητα δικαστική διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Η τροπολογία αναμένεται να «πατά» πάνω στον παλιό νόμο 4022/2011 και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να είναι έτοιμη το έτοιμο 10ημερο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέσι έθεσε στο τραπέζι του διαλόγου το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας τριών Ευρωεισαγγελέων, των οποίων η θητεία λήγει στα τέλη Ιουνίου, της κ. Παπανδρέου, της Κ. Θάνου και του Κ. Μουζάκη.

Έτσι, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης «έδειξε» προς την πλευρά του Αρείου Πάγου, εξηγώντας ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι 9 εισαγγελείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις θέσεις που ανανεώνονται ή τις θέσεις που καλύπτονται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν υπήρξαν αναφορές από την Λάουρα Κόβεσι για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν φαίνεται ότι τέθηκε στο τραπέζι το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86, του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών.

Αύριο η Λάουρα Κοβέσι θα συμμετέχει στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου) και θα συνομιλήσει με το δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα στη θεματική με τίτλο «Θεσμοί υπό πίεση».

Ακολούθως και για μία ώρα η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει απευθύνει πρόσκληση σε Έλληνες δημοσιογράφους καθώς θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και θα απαντήσει σε ερωτήσεις γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα υπόλοιπα ανοικτά ζητήματα που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.