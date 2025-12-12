Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας

Μία αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί, Παρασκευή (12/12/2025) στο κέντρο της Λάρισας, όταν ένας άνδρας έπεσε από την ταράτσα του κτιρίου στην είσοδό του.

Ο 54χρονος φαίνεται να έπεσε από την ταράτσα περίπου στις 9:30 το πρωί στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα, καθώς περαστικός τον εντόπισε αιμόφυρτο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως διαπιστώθηκε ο 54χρονος άνδρας έπεσε από την ταράτσα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα, δυστυχώς, να χάσει την ζωή του.