Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας

Το δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες
ασθενοφόρο
Το ασθενοφόρο στο σημείο του ατυχήματος / Φωτό onlarissa.gr

Μία αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί, Παρασκευή (12/12/2025) στο κέντρο της Λάρισας, όταν ένας άνδρας έπεσε από την ταράτσα του κτιρίου στην είσοδό του.

Ο 54χρονος φαίνεται να έπεσε από την ταράτσα περίπου στις 9:30 το πρωί στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα, καθώς περαστικός τον εντόπισε αιμόφυρτο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το σημείο του ατυχήματος
Το σημείο του ατυχήματος
λάρισα
Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε ο 54χρονος

Όπως διαπιστώθηκε ο 54χρονος άνδρας έπεσε από την ταράτσα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα, δυστυχώς, να χάσει την ζωή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
132
101
64
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δανός δότης σπέρματος με μεταλλαγμένο γονίδιο: Ένα παιδί είναι νεκρό από καρκίνο και 11 οικογένειες ζουν με τον φόβο για την υγεία των παιδιών τους
Από τα τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, το ένα κατέληξε από καρκίνο ενώ μετά από λίγο καιρό νόσησε και το αδελφάκι του
πόδια μωρού
Υψηλά ντεσιμπέλ στην εκδίκαση της αγωγής της Τυχεροπούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ήμουν το μαύρο πρόβατο» λέει η ίδια
Η κ. Τυχεροπούλου έχει «δεχθεί πάρα πολύ λάσπη, η οποία έχει εκτοξευθεί από Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από όλο το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ»
Τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ / EUROKINISSI
Υπεγράφη από το υπουργείο Άμυνας πενταετής συμφωνία για τη συντήρηση των ελικοπτέρων NH90
Το ελικόπτερο Τακτικών Μεταφορών, NH90 (Tactical Transport Helicopter / TTH) είναι ένα προηγμένο, πολλαπλών ρόλων στρατιωτικό ελικόπτερο, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες
Ελικόπτερο τύπου NH90 της Αεροπορίας Στρατού
Η πρώτη απάντηση των αγροτών της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο - «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε»
«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει», τόνισαν οι αγρότες στο μπλόκο που έστησαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Αγρότες
Ανανεώθηκε πριν 30 λεπτά
9
Newsit logo
Newsit logo