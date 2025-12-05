Λειψυδρία: Μικρή «ανάσα» από τις έντονες βροχές των τελευταίων ημερών

Έντονες βροχοπτώσεις έφερε η κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν πως οι σφοδρές βροχές λίγο βοήθησαν το έντονο πρόβλημα λειψυδρίας.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία το πρόβλημα λειψυδρία παραμένει, ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

Ημερομηνία ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.) ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.) ΥΛΙΚΗ (κ.μ.) Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2024 47.310.000 25.126.000 264.370.000 241.666.000 578.472.000

5/10/2025 46.545.000 18.638.000 171.651.000 162.395.000 399.229.000

5/11/2025 48.750.000 19.331.000 148.034.000 154.784.000 370.899.000

5/12/2025 39.006.000 20.093.000 177.067.000 149.604.000 385.770.000