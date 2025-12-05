Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λειψυδρία: Μικρή «ανάσα» από τις έντονες βροχές των τελευταίων ημερών

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει
Μόρνος
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Έντονες βροχοπτώσεις έφερε η κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν πως οι σφοδρές βροχές λίγο βοήθησαν το έντονο πρόβλημα λειψυδρίας.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία το πρόβλημα λειψυδρία παραμένει, ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

Ημερομηνία ΕΥΗΝΟΣ (κ.μ.) ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (κ.μ.) ΜΟΡΝΟΣ (κ.μ.) ΥΛΙΚΗ (κ.μ.) Σύνολο (κ.μ.)

5/12/2024  47.310.000     25.126.000     264.370.000     241.666.000     578.472.000

5/10/2025  46.545.000     18.638.000     171.651.000     162.395.000     399.229.000

5/11/2025  48.750.000     19.331.000     148.034.000     154.784.000     370.899.000

5/12/2025  39.006.000     20.093.000     177.067.000     149.604.000     385.770.000

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
141
102
52
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγκρίθηκε η λειτουργία Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC Athens – Αρνητική απάντηση σε δύο άλλα πανεπιστήμια
H αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενέκρινε το πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο θα προσφέρει πτυχίο Νομικής (LLB), διάρκειας 4 ετών, στην ελληνική γλώσσα
πανεπιστήμιο
Αυτόπτης μάρτυρας «καίει» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο Βαλυράκη: «Του φώναζαν "φύγε κωλόγερε", τον χτύπησαν με κοντάρι»
«Tραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι, στον ώμο, δεν είδα, τρεις- τέσσερις φορές τον χτύπησε», ανέφερε ο μάρτυρας
Ο Σήφης Βαλυράκης
Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια: Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο - Δείτε βίντεο
Φερτά υλικά και λάσπες έχουν μπλοκάρει τους δρόμους - Στα όρια υπερχείλισης τα ποτάμια σε κάθε άκρη του νησιού - Κλειστά τα σχολεία στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου
Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο
6
Newsit logo
Newsit logo