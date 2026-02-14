Ελλάδα

Λένα Παπαληγούρα: Ο συγκινητικός επικήδειος στην κηδεία του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα – «Έδειξε τι σημαίνει αξιοπρέπεια»

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως μέσω της ανακουφιστικής φροντίδας, ο πατέρας μπόρεσε να φύγει από τη ζωή με αξιοπρέπεια, αγάπη και ανακούφιση
Η κόρη του Αναστάση Παπαληγούρα, Λένα Παπαληγούρα, στην κηδεία του πατέρα της
Η κόρη του Αναστάση Παπαληγούρα, Λένα Παπαληγούρα, στην κηδεία του πατέρα της / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Με δάκρια στα μάτια, η Λένα Παπαληγούρα αποχαιρέτησε τον πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (14.02.2026). Η γνωστή ηθοποιός μίλησε από την καρδιά της στον επικήδειο του πατέρα της, και πρώην υπουργού της ΝΔ, μιλώντας για τα οφέλη της ανακουφιστικής φροντίδας, σε περίπτωση που η ασθένεια δεν μπορεί να νικηθεί.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην κηδεία του πρώην υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων. Η κόρη του και ηθοποιός, ντυμένη στα μαύρα και φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, είπε το δικό της «αντίο» στον μπαμπά της, χωρίς να μπορεί να πιστέψει πως δεν θα τον έχει πια στη ζωή της. Η Λένα Παπαληγούρα αποκάλυψε μάλιστα πως ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, κρατώντας το χέρι της συντρόφου του.

«Στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα», ανέφερε αρχικά.

Λένα Παπαληγούρα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

«Θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ», κατέληξε.
 

Ελλάδα
