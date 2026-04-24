Λεπτοσπείρωση: Ο ΕΟΔΥ επιβεβαίωσε τα 3 κρούσματα στη Ζάκυνθο – Κατέληξε ένας 74χρονος

Ανησυχία έχουν προκαλέσει τα 3 κρούσματα λεπτοσπείρωσης που καταγράφηκαν τον Απρίλιο στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Το ένα μάλιστα αφορούσε έναν άνδρα 74 ετών, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με σοβαρή λοίμωξη και δυστυχώς κατέληξε.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν άλλα δύο κρούσματα λεπτοσπείρωσης σε άνδρες 21 και 34 ετών, εκτός από τον 74χρονο που έχασε τη ζωή του. Ο νεότερος έχει ήδη αναρρώσει, ενώ ο δεύτερος παραμένει στο νοσοκομείο Ζακύνθου, αλλά η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα τρία κρούσματα δεν έχουν άμεση επιδημιολογική σύνδεση καθώς είναι από διαφορετικές περιοχές της Ζακύνθου με αποστάσεις μεταξύ τους που κυμαίνονται από 1,5 έως 5 χιλιόμετρα, δεν πρόκειται για συγγενείς, ούτε έχουν κοινό εργασιακό περιβάλλον.

«Η Ζάκυνθος, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της, παρουσιάζει διαχρονικά αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης» αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Σημειώνει μάλιστα ότι κατά το τελευταίο διάστημα (τέλη Μαρτίου) καταγράφηκαν τοπικά κύματα κακοκαιρίας, με βροχοπτώσεις και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη και τη διασπορά του παθογόνου (Λεπτόσπειρα) στο περιβάλλον.

Σε πλήρη ετοιμότητα οι Αρχές του νησιού – Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μεταβαίνει στη Ζάκυνθο

Ο ΕΟΔΥ προγραμματίζει επίσκεψη κλιμακίου επαγγελματιών υγείας για δράσεις διερεύνησης των κρουσμάτων και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τα χαρακτηριστικά της νόσου.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συνιστάται στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, να αποφεύγουν την επαφή με στάσιμα νερά και να απευθύνονται άμεσα σε ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως πυρετός, μυαλγίες, πονοκέφαλος, αδυναμία ή έντονη κόπωση.

Η λεπτοσπείρωση είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένο νερό, έδαφος ή ούρα ζώων, ιδιαίτερα τρωκτικών. Πρόκειται για νόσημα που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα, καθώς υπάρχει κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν τα βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λεπτοσπείρωσης.

Πηγή: iatropedia.gr