Λέσβος: 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές

Δραματικές για τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου διαστάσεις, παίρνει η εξάπλωση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού με τα κρούσματα που συνεχίζουν να αυξάνονται στο νησί.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (18.04.2026) την επιβεβαίωση 43 κρουσμάτων σε 54 κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Πελόπης, μέσα στη ζώνη προστασίας των τριών χιλιομέτρων από το πρώτο κρούσμα στις 15 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, έχουν εξεταστεί συνολικά 426 εκτροφές, εκ των οποίων 337 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Εξετάστηκαν 11.652 ζώα με αιμοληψία και ελέγχθηκαν εργαστηριακά 21.412 δείγματα. Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 637 θετικά δείγματα αίματος ζώων και το ποσοστό των θετικών εκτροφών διαμορφώνεται στο 12,68%, ενώ σε επίπεδο ζώων το ποσοστό διαμορφώνεται στο 5,47%.

Το γεγονός έχει οδηγήσει οδηγεί στη θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, περισσότερα από 3.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή, και την υγειονομική τους ταφή μέσα στην εκτροφή η οποία στη συνέχεια απολυμαίνεται.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς, από το διάστημα 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές στη Λέσβο.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού.

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.