Λέσβος: 48 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 60 εκτροφές

Αυξήθηκαν σε 48 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, σε σύνολο 60 θετικών εκτροφών, στη Λέσβο, από τις 15 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά το ίδιο διάστημα εξετάστηκαν για την ύπαρξη κρουσμάτων συνολικά 434 εκτροφές. Ειδικότερα, η επιτήρηση κάλυψε 345 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές στη Λέσβο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 12.081 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 21.979 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού.

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.