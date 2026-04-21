Λέσβος: Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης – Κανονικά η κίνηση των φορτηγών

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στο λιμάνι της Μυτιλήνης, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Οι κτηνοτρόφοι του νησιού θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη για να αποφασίσουν για τις κινητοποιήσεις τους.

Ο Περιφερειάρχης μίλησε στον Status FM 107.7 σημείωσε πως το λιμάνι της Μυτιλήνης που ήταν εδώ και επτά ημέρες κλειστό εξαιτίας κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τα μετρά κατά της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού, πλέον άνοιξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Μουτζούρης ξεκαθάρισε πως ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς εξήγγειλε χτες πακέτο στήριξης ωστόσο αυτό που κάνει τους κτηνοτρόφους να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ταχύτητα των υπηρεσιών του κράτους.

«Ο κόσμος επειδή αμφισβητεί την ταχύτητα του κράτους, έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, είτε πλημμυρών, είτε σεισμών, είτε ασθενειών, αργεί να ανταποκριθεί, φοβάται ο κόσμος ότι θα αργήσουν. Και έρχονται οι κτηνοτρόφοι, μου λένε, έχω τρία παιδιά, τι κάνω;» σημείωσε.

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε για το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης: «Στη Λέσβο δίνουμε μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε. Και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να χαιρετίσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα βρούμε μια άκρη και ότι οι κραυγές δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση σε τόσο σύνθετα και οξυμένα προβλήματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ελλείψεις πλέον στο νησί, μετά τον πολυήμερο αποκλεισμό του λιμανιού είναι εμφανείς. Στα σούπερ μάρκετ επικρατούν οι εικόνες με άδεια ράφια, ψυγεία χωρίς προϊόντα, κρεοπωλεία που παραμένουν κλειστά και αρτοποιεία που λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς λόγω έλλειψης πρώτων υλών, ακόμη και βασικών υλών όπως η μαγιά.

Παράλληλα είχαν καταγραφεί οι πρώτες σοβαρές ελλείψεις σε νωπά προϊόντα αλλά και σε είδη καθημερινής υγιεινής, επηρεάζοντας συνολικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Με μελανά χρώματα περιγράφουν την κατάσταση καταστηματάρχες, επιχειρηματίες και κτηνοτρόφοι του νησιού.

«Υπάρχει πρόβλημα, το λιμάνι το έχουν μπλοκάρει, δεν υπάρχει λύση. Υπάρχουν πάρα πολλά κρέατα στο νησί και αρνιά και μοσχάρια αλλά δεν επιτρέπονται να σφάξουν. Στα σφαγεία προσπαθούν να πάρουν άδεια για να σφάξουν τα ζώα, να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας» λέει στο newsit.gr ο κρεοπώλης Ανδρέας Δεληγιάννης.

«Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στο νησί» λέει ο Στράτος Κικλάνης καταστηματάρχης στο κέντρο της Μυτιλήνης.

«Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούμε ούτε εγώ ούτε οι άλλοι νέοι κτηνοτροφόροι, διότι βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους κατεστραμμένους» αναφέρει ο κτηνοτρόφος Νίκος Δελημανώλης.