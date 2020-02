Ξεφεύγει από τα όρια η κατάσταση στη Λέσβο, όπου συνεχίζονται οι οργισμένες αντιδράσεις των κατοίκων ενάντια στα κλειστά κέντρα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως από τα επεισόδια στη Λέσβο, στο Διαβολόρεμα και την Καράβα, έχουν τραυματιστεί 10 πολίτες (από δακρυγόνα και χτυπήματα) και 43 αστυνομικοί (από τον πετροπόλεμο).

Το μεσημέρι της Τετάρτης (26.02.2020) έγιναν μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή Διαβολόρεμα και άνδρες των ΜΑΤ. Υπάρχουν καταγγελίες για πυροβολισμούς και τραυματισμούς από σφαίρες, με κατοίκους να έχουν τραυματιστεί στα πόδια.

Δείτε το video που κάνει το γύρο των social media

Συγκλονιστική για τα όσα συμβαίνουν στη Λέσβο είναι η περιγραφή, στο newsit.gr, δημοσιογράφου που βρίσκεται στο σημείο. «”Κόλαση” μόνο αυτή η λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Όλα γίνονται σ’ έναν δρόμο, όπου δεξιά και αριστερά υπάρχει βουνό, που σημαίνει ότι εκσφενδονίζονται χιλιάδες πέτρες, με τους αστυνομικούς από την άλλη να ρίχνουν απίστευτες ποσότητες χημικών.

Μέχρι και φωτιά στο δάσος άναψε, η οποία ευτυχώς έσβησε γρήγορα γιατί υπήρχε ένα όχημα της πυροσβεστικής εδώ με τους πυροσβέστες, που έτρεξαν γρήγορα. Αν ο αέρας είχε κατεύθυνση προς τα μέσα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Ευτυχώς φυσούσε αντίθετα.

Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, εξακολουθεί να παραμένει τόσο στο μπλόκο του Διαβολορέματος όσο και στην Καράβα. Επάνω στο δρόμο βρίσκονταν οι διμοιρίες των ματ μέσα στο δάσος αριστερά και δεξιά πολίτες με πέτρες και ξύλα στα χέρια. Ευτυχώς επικράτησε για λίγο η λογική και οι αστυνομικοί οπισθοχώρησαν».

Riot police now pushing protestors back from site in north of Lesvos. Lots and lots of tear gas used against people just chanting peaceful slogans against detention centres. pic.twitter.com/G4YuhXetJg