Στη μαύρη λίστα διεθνών αρχών βρισκόταν το πλοίο “Raptor”, που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Λέσβου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, 12 να αγνοούνται, ενώ ένας διασώθηκε.

Ένας από τους λόγους, που τόσο το πλοίο “Raptor”, όσο και η εταιρεία, βρίσκονται στη μαύρη λίστα, είναι η σημαία από τις Κομόρες που φέρει. Επίσης, τον περασμένο Αύγουστο στην Βουλγαρία έγινε έλεγχος στον συγκεκριμένο πλοίο, όπου διαπιστώθηκαν συνολικά 65 παραβάσεις. Δεν είχε πιστοποιητικό ο πλοίαρχος, ο αντιπλοίαρχος αλλά και μέλη του πληρώματος.

Το κυριότερο, όμως, όλων είναι ότι υπήρχε αναντιστοιχία των δηλωμένων καυσίμων και κατανάλωσης καυσίμων, δείγμα ότι το πλοίο είχε κι άλλα καύσιμα, προκειμένου να κάνει κι επιπλέον δρομολόγια.

Στο εν λόγω ταξίδι στη Βουλγαρία, είχε αποδειχθεί ότι έκανε κι άλλες στάσεις το πλοίο και συναντούσε άλλα πλοία εν μέσω θαλάσσης.

Όταν ρωτήθηκε ο πλοίαρχος γι’ αυτές τις στάσεις είχε απαντήσει «δυστυχώς ο αγοραστής του ξηρού φορτίου αποσύρθηκε και ψάχναμε εν μέσω θαλάσσης άλλους αγοραστούς».

Επιπλέον, πλοίο της ίδιας εταιρείας είχε βυθιστεί στην Κίσσαμο Χανίων.

Να σημειωθεί ότι, ο διασωθείς ναυτικός φέρεται να είπε στις αρχές πως τελικός προορισμός του πλοίου ήταν η Ουκρανία και όχι η Κωνσταντινούπολη, καθώς εκεί φέρεται να πήγαινε για ανεφοδιασμό.

Έτσι, οι αρχές φέρονται να θεωρούν πως «πιθανόν μετέφερε παράνομο φορτίο» και για αυτό το πλήρωμα δεν ζήτησε βοήθεια το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι υπήρχε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να το πράξουν λίγο πριν από την βύθιση.

Δείτε το τελευταίο βίντεο του πλοίου στην επιφάνεια της θάλασσας

The last video from the sunken ship MV Raptor pic.twitter.com/zJNbeRBKmk