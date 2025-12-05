Λέσβος: Χτύπησε και κλείδωσε στο σπίτι τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια της κόρης τους

Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ένας 28χρονος που χτύπησε και κλείδωσε στο σπίτι τη σύζυγό του στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Στο νέο κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας, ο 28χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του ενώ στη συνέχεια της πήρε το κινητό τηλέφωνο και την κλείδωσε μέσα στο σπίτι τους στο Πλωμάρι Λέσβου.

Ο 28χρονος αναζητείται από την αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες είναι η τέταρτη φορά που η γυναίκα του καταγγέλλει τον 28χρονο για ενδοοικογενειακή βία.