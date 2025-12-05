Συμβαίνει τώρα:
Λέσβος: Χτύπησε και κλείδωσε στο σπίτι τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια της κόρης τους

Ο 28χρονος αναζητείται από την αστυνομία ενώ είναι η τέταρτη φορά που η σύζυγός του τον καταγγέλλει για ενδοοικογενειακή βία
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ένας 28χρονος που χτύπησε και κλείδωσε στο σπίτι τη σύζυγό του στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Στο νέο κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας, ο 28χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του ενώ στη συνέχεια της πήρε το κινητό τηλέφωνο και την κλείδωσε μέσα στο σπίτι τους στο Πλωμάρι Λέσβου.

Ο 28χρονος αναζητείται από την αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες είναι η τέταρτη φορά που η γυναίκα του καταγγέλλει τον 28χρονο για ενδοοικογενειακή βία.

Ελλάδα
