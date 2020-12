Λευτέρης Αραπάκης: Ποιος είναι ο 26χρονος Έλληνας που βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ για το περιβάλλον (pics, vid)

Στους επτά «Νέους Πρωταθλητές της Γης» (Young Champions of the Earth) που βραβεύει ετησίως ο ΟΗΕ για τις καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις, συγκαταλέγεται ο 26χρονος Λευτέρης Αραπάκης. Το εν λόγω βραβείο δίδεται από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο του προγράμματός του για το Περιβάλλον (UNEP).

O 26χρονος Έλληνας, ο μοναδικός Ευρωπαίος που βραβεύεται, τιμήθηκε από τον ΟΗΕ για τη νεοφυή επαγγελματική σχολή αλιείας ΕΝΑΛΕΙΑ, η οποία εκπαιδεύει, ενισχύει και παρέχει κίνητρο στην τοπική αλιευτική κοινότητα να συλλέξει τα πλαστικά από τη θάλασσα, επιτρέποντας έτσι στα αποθέματα ψαριών και στο οικοσύστημα να ανακάμψουν.

Η βράβευσή του ήταν κάτι που δεν περίμενε και όπως διηγείται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν το άκουσε δεν το πίστευε. Για τη δράση του, ο ΟΗΕ έμαθε από συνέντευξη που είχε δώσει ο 26χρονος Λευτέρης σε ξένη εφημερίδα, έτσι τον προσέγγισαν και του ζήτησαν να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

