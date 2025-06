Λήξη συναγερμού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με το αεροπλάνο που ζήτησε να κάνει έκτακτη προσγείωση

Σε συναγερμό τέθηκε σήμερα, νωρίς το μεσημέρι (19.06.2025), το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αεροπλάνο με 150 επιβαίνοντες, επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ζητώντας να κάνει έκτακτη προσγείωση.

Ο πιλότος φέρεται πως εξέπεμψε σήμα αφού ξεκίνησε να βγαίνει καπνός από το πιλοτήριο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική ενώ οι αρχές του αεροδρομίου τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας για κάθε ενδεχόμενο.

Αφού το αίτημα του πιλότου έγινε δεκτό, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο.

Carpatair flight #BTI612 declared an emergency and returned to Athens Airport immediately after takeoff. On the ground, the A319 is being followed by multiple ground vehicles, including at least one ambulance