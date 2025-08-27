Λήμνος: Έξαλλος άνδρας έβγαλε καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί γιατί του χτύπησαν το μηχανάκι

Ένα σοκαριστικό περιστατικό αναστάτωσε το βράδυ της Τρίτης (26/8/2025) το χωριό Τσιμάνδρια στη Λήμνο, όταν ένας καβγάς ανάμεσα σε δύο άντρες οδήγησε σε πυροβολισμούς από καραμπίνα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που «κοίταξαν κατάματα την καραμπίνα», όλα ξεκίνησαν όταν ένα αυτοκίνητο προκάλεσε κάποια φθορά σε ένα σταματημένο μηχανάκι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη λογομαχία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και συγγενείς της οδηγού. Οι φωνές και η ένταση στην πλατεία του χωριού στη Λήμνο γινόντουσαν όλο και πιο έντονες, με τον καβγά να παίρνει διαστάσεις συμπλοκής.

Λίγο αργότερα, ο ιδιοκτήτης της μηχανής έφυγε από το σημείο μόνο και μόνο για να επιστρέψει κρατώντας στα χέρια του μια καραμπίνα.

Χωρίς κανένα δισταγμό άρχισε να πυροβολεί με το φυσίγγιο να καρφώνεται σε μεταλλική πόρτα λίγα μέτρα μακριά από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός και αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή μια πραγματική τραγωδία.

Η πλατεία πάγωσε από τον ήχο του όπλου, ενώ επικράτησε πανικός στους παρευρισκόμενους. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και διεξάγεται έρευνα αφού το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.