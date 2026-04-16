Ελλάδα

Λήμνος: Καρέ καρέ η αεροδιακομιδή επιβάτη από κρουαζιερόπλοιο με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο επιβάτης βρισκόταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο όταν παρουσίασε πρόβλημα στην καρδιά του
Στιγμιότυπο από την αεροδιακομιδή / πηγή φωτογραφίας Πολεμική Αεροπορία

Κόβει την ανάσα το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (16.04.2026) από την αεροδιακομιδή που έγινε χθες, ενός επιβάτη από κρουαζιερόπλοιο, με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στη Λήμνο.

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC) του επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse», στη Λήμνο, την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το κρουαζιερόπλοιο έπλεε 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού του βορείου Αιγαίου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στη 130η Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

Ο επιβάτης βρισκόταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο όταν παρουσίασε πρόβλημα στην καρδιά του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo