Λήμνος: Επιχείρηση διάσωσης για 72χρονο επιβάτη κρουαζιερόπλοιου – Έπαθε καρδιακή προσβολή

Συναγερμός σήμανε στη Λήμνο τόσο στις λιμενικές αρχές όσο και την Πολεμική Αεροπορία, όταν το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse» ζήτησε επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Όλα άρχισαν όταν ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου που είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη και έφτασε την Τετάρτη (15.04.2026) στη Λήμνο, ενημέρωσε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πως ένας 72χρονος αλλοδαπός επιβάτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, το πλοίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μύρινας.

Άμεσα, σκάφος του Λιμενικού Σώματος Μύρινας έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει συνδρομή.

Η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την κινητοποίηση και εναέριου μέσου.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε και προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο.

Με μία επιχείρηση ακριβείας πάνω από το κατάστρωμα του «Silver Muse», το πλήρωμα του ελικοπτέρου παρέλαβε τον 72χρονο ασθενή.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη στεριά από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο Λήμνου.