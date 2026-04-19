Λιοσίων: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά το τροχαίο – «Δεν θέλω συγγνώμη»

Πολυτραυματίας και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 16χρονη, μετά το σφοδρό τροχαίο ατύχημα στην Λιοσίων, όπου ένας ανήλικος οδηγός μηχανής χωρίς δίπλωμα, την παρέσυρε και την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Ο 16χρονος οδηγός της μηχανής με καταγωγή από το Σουδάν, συνελήφθη σήμερα (19.04.2026) και οδηγήθηκε ενώπιων του ανακριτή και στη συνέχεια σε κρατητήριο. Για το τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη στην Λιοσίων συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα δύο με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταγγελίας, υπόθαλψης εγκληματία, αλλά και παραβίασης υποχρεώσεων σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο 16χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ο πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια. Παράλληλα, νέες πληροφορίες για το παρελθόν του 16χρομου αναφέρουν πως έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Φαίνεται πως σε ηλικία 14 ετών, ο Σουδανός είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία της Αθήνας, καθώς και για ασέλγεια και απειλή.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της ανήλικης ξέσπασε μιλώντας στο Mega για την κατάσταση της κόρης του, τονίζοντας: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία, έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, έχει στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Είχε εσωτερική αιμορραγία, τρεις φιάλες αίματος της μεταγγίσανε».

Ο πατέρας της ανήλικης πρόσθεσε: «Όχι δε θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν εμένα μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το έφερνε πίσω η συγγνώμη; Ή αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή για τον α, β λόγο; Tι να την κάνω τη συγγνώμη, τρώγεται η συγγνώμη;».

Το σατανικό σχέδιο των συλληφθέντων

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι οργάνωσαν σχέδιο για να αποπροσανατολίσουν της ΕΛΑΣ, όμως η προσπάθεια συγκάλυψης του 16χρονου δεν κράτησε πολύ. Μια 20χρονη, ένας 20χρονος, ένας 22χρονος και ο 16χρονος Σουδανός οδηγός. Αμίλητος με χειροπέδες, οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Τροχαίας.

Η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο συνομήλικός φίλος της εμφανίστηκαν μετά το τροχαίο στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυψέλης και δήλωσαν ψευδώς ότι το σκούτερ είχε κλαπεί. Είχαν ενημερωθεί για το τροχαίο και οργάνωσαν σχέδιο αποπροσανατολισμού των Αρχών, με στόχο να καλύψουν τους εμπλεκόμενους.

Το παζλ ωστόσο, άρχισε να συμπληρώνεται όταν λίγο αργότερα ο 22χρονος συνεπιβάτης πήγε μόνος του στο τμήμα και ομολόγησε ότι βρισκόταν πάνω στη μηχανή τη στιγμή της παράσυρσης, ως συνεπιβάτης. Παράλληλα, υπέδειξε τον ανήλικο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ στην Πατησίων ισχυριζόμενος ότι πήγαινε και αυτός να παραδοθεί.

Η 20χρονη υποστήριξε ότι του είχε παραχωρήσει τη μηχανή έναντι 300 ευρώ για delivery. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές, ενώ οι δύο 20χρονοι και ο 22χρονος οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.

Παλιός γνώριμος των αρχών ο 16χρονος

Παράλληλα, νέες πληροφορίες για το παρελθόν του 16χρομου αναφέρουν πως έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία της Αθήνας, αλλά και για ασέλγεια και απειλή.

Ήταν ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες – μέλη συμμορίας που τον Δεκέμβριο του 2024 πιάστηκαν να διακινούν ναρκωτικές ουσίες σε δύο σχολεία της Αθήνας, και σκόπευαν να δώσουν συσκευασίες κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε 5ήμερη εκδρομή. Έπειτα από έρευνες των αρχών, και μετά τη σύλληψη των 10 δραστών, 8 από τους οποίους ήταν ανήλικοι, είχε εντοπιστεί ποσότητα κάνναβης, βάρους 908 γραμμαρίων, η οποία ήταν έτοιμη προς διακίνηση και συγκεκριμένα επιμερισμένη σε 319 σακουλάκια.

Συνολικά, είχαν βρεθεί και είχαν κατασχεθεί:

νάιλον συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 3 κιλών και 149 γραμμαρίων,

πλήθος σακουλάκια επιμερισμού, ζυγαριά ακριβείας, συσκευασία με σακουλάκια περιέχων τσάι, -2- τρίφτες κάνναβης,

νάιλον συσκευασία με ναρκωτική ουσία πιθανόν ηρωίνη, συνολικού μεικτού βάρους 206 γραμμαρίων,

6 πακέτα τσιγάρα χωρίς ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης,

ξίφος,

13 κροτίδες, μαχαίρι, απομίμηση όπλου (ρέπλικα), αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς),

δίκυκλη μοτοσικλέτα,

44.975 ευρώ και

13 κινητά τηλέφωνα.

Σήμερα Κυριακή (19.04.2026) ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Τροχαία Αττικής, ενώ μετά τον ανακριτή οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Ο 16χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο (18.04.2026) λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Star από την στιγμή της παράσυρσης, το κορίτσι προσπαθούσε να διασχίσει την Λιοσίων, όταν ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες και ιλιγγιώδη ταχύτητα, την χτύπησε και την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται σε πλάνα, η 16χρονη ελέγχει και από τις δύο πλευρές πριν περάσει απέναντι. Την στιγμή που κοιτάζει από τα δεξιά της, το μηχανάκι εμφανίζεται με ανεπτυγμένη ταχύτητα από τα αριστερά και παρασέρνει την ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτόπτης μάρτυρας τράβηξε το βίντεο από το σημείο, το παρέδωσε στις αρχές και έδωσε κατάθεση, ενώ βοήθησε την ανήλικη και ήταν αυτός που κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ.