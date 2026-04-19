Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατάλειψε την 16χρονη – Ανήλικος και χωρίς δίπλωμα

Η 16χρονη πεσμένη στο οδόστρωμα
Λίγα λεπτά μετά το τροχαίο
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατάλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18.4.26), ενώ η ανήλικη συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική.

Η ταυτότητά του παρέμενε για ώρες στο «σκοτάδι», με την υπόθεση να περιπλέκεται, καθώς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έδιναν αντικρουόμενες εκδοχές για το ποιος βρισκόταν τελικά πίσω από το τιμόνι τη στιγμή του τροχαίου στη Λιοσίων. Ωστόσο, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής η Τροχαία κατάφερε να τον ταυτοποιήσει και λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης.

Πρόκειται για έναν νεαρό υπήκοο Σουδάν που έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός είναι 16 χρονών και δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.  

Οι τρεις συλλήψεις και το «θολό» τοπίο

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί τρεις συλλήψεις, με τους συλληφθέντες να αποφεύγουν να κατονομάσουν τον οδηγό.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου, μια 20χρονη εμφανίστηκε στην Τροχαία δηλώνοντας ιδιοκτήτρια της μηχανής, υποστηρίζοντας ωστόσο πως τη διαχείριση είχε ένας 20χρονος. Μάλιστα, επιχείρησε να δηλώσει την κλοπή του οχήματος, κίνηση που εξετάστηκε ως πιθανή προσπάθεια αποπροσανατολισμού των Αρχών.

Ο 20χρονος, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι οδηγούσε και υπέδειξε τρίτο πρόσωπο, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Οι Αρχές δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις τους και προχώρησαν στη σύλληψή τους για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία, καθώς έδωσαν καταθέσεις στις οποίες είπαν ψέματα για το τροχαίο, κρύβοντας την αλήθεια και χωρίς να κατονομάσουν τον οδηγό.

Λίγο αργότερα, παρουσιάστηκε οικειοθελώς και ο 22χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψαν το κορίτσι χωρίς να προσφέρουν βοήθεια. Ο ίδιος υπέδειξε ως οδηγό έναν συνάδελφό του, δίνοντας μόνο το μικρό του όνομα.

Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τελικά τις Αρχές στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

Συγκλονίζουν τα βίντεο

Την ίδια ώρα τα βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr καθώς φαίνεται ξεκάθαρα η σφοδρότητα της σύγκρουσης στη Λιοσίων.

Το χρονικό της παράσυρσης

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Καζάζη.

Η 16χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν μια μηχανή που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα την παρέσυρε με σφοδρότητα. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που το σώμα της εκτοξεύτηκε σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

Η ανήλικη που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν, ανέβηκαν ξανά και εγκατέλειψαν τη 16χρονη αιμόφυρτη στο οδόστρωμα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και τη μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

