Λιοσίων: «Θέλει να ζητήσει συγγνώμη από τους γονείς της κοπέλας, έχει λευκό ποινικό μητρώο» λέει ο δικηγόρος του 16χρονου οδηγού της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη

Με δύο κακουργήματα βαρύνεται ο 16χρονος Σουδανός που συνελήφθη γιατί παρέσυρε με τη μηχανή του και τραυμάτισε σοβαρά την 16χρονη στην οδό Λιοσίων, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18.4.26).

Μιλώντας στο newsit.gr ο δικηγόρος του 16χρονου Σουδανού αποδίδει την παράσυρση της 16χρονης από τη μηχανή του 16χρονου στην «κακιά στιγμή», επισημαίνοντας ότι «ο πανικός του» ήταν η αιτία του γεγονότος ότι εγκατέλειψε την ανήλικη τραυματισμένη στο οδόστρωμα. Σημειώνεται ότι ο 16χρονος απολογείται την Πέμπτη, ενώ η κατάσταση της υγείας της 16χρονης, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, παραμένει σοβαρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο λόγος που ο εντολέας μου δεν σταμάτησε και πανικοβλήθηκε δεν ήταν επειδή επιχείρησε να αποφύγει κάποιον περαστικό που του έκανε σήμα. Ο λόγος ήταν καθαρά η ηλικία του. Είναι ένα πολύ μικρό παιδί, που δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά σε μια τέτοια κατάσταση. Επιπλέον, γνώριζε πολύ καλά ότι δεν είχε δίπλωμα για το μηχανάκι. Το μηχανάκι δεν ήταν καν δικό του. Αυτός ήταν ο ξεκάθαρος φόβος του: μην τυχόν και ελεγχθεί από την Τροχαία χωρίς άδεια ικανότητας. Εκεί οφείλεται ο πανικός του. Ήταν ένας λανθασμένος χειρισμός ενός παιδιού σε πολύ τρυφερή ηλικία», τονίζει ο δικηγόρος Γιώργος Ζαχαρόπουλος.

«Θέλω επίσης να πω ότι δεν γνώριζε την κοπέλα. Δεν υπήρχε κάτι προσχεδιασμένο. Δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει πρόθεση. Δεν ήταν κάτι που το ήθελε. Ήταν πραγματικά η κακιά στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του λένε ότι είναι διαθέσιμοι να συνδράμουν την οικογένεια όσο περισσότερο μπορούν. Γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στον καθένα. Είναι μια κυριολεκτικά κακιά στιγμή. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και πίσω από αυτό που πολλοί αποκαλούν εγκατάλειψη, εγώ βλέπω καθαρά τον φόβο ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές για το δίπλωμα. Τίποτα άλλο. Το μηχανάκι του είχε παραχωρηθεί για να το χρησιμοποιεί κάνοντας delivery σε τοπικές καφετέριες, για να μπορεί να βγάζει λίγα χρήματα», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι ο εντολέας του εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία.

«Δεν κρυφτήκαμε πουθενά. Ήμασταν και είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή. Δεν υπήρξε καμία πρόθεση να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του. Ο φόβος του ήταν το δίπλωμα, τίποτε άλλο. Δεν ήθελε να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στο σπίτι του. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα είχαν πάρει τέτοια βαρύτητα αν η εξέλιξη της σύγκρουσης δεν ήταν τόσο τραγική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει λευκό ποινικό μητρώο»

Αναφορικά με το ποινικό παρελθόν του 16χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, ο δικηγόρος του λέει πως «δεν έχει καμία ποινική απόφαση εις βάρος του. Έχει λευκό ποινικό μητρώο. Αν λέτε ότι έχει συλληφθεί, αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος. Το παιδί δεν έχει την παραμικρή ποινή».

«Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όσα ακούγονται για ασέλγεια είναι λάθος. Από όλα αυτά, μόνο η υπόθεση με τα ναρκωτικά ισχύει. Και πάλι, για το παρελθόν του μιλάμε, όχι για το παρόν. Δεν του έχουν επιβληθεί θεραπευτικά μέτρα», υποστηρίζει.

«Έχει νιώσει την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη στους γονείς της κοπέλας»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 16χρονος θέλει να ζητήσει συγγνώμη από τους γονείς του κοριτσιού.

«Έχει νιώσει την ανάγκη να βρει τους γονείς της κοπέλας και να ζητήσει συγγνώμη. Σαφέστατα. Αλλά δυστυχώς, και απολύτως λογικά, οι γονείς της κοπέλας είναι αυτή τη στιγμή συναισθηματικά συντετριμμένοι και δεν είναι σε θέση να δεχθούν μια τέτοια προσέγγιση. Και αυτό το κατανοώ πλήρως. Στην προανάκριση ο εντολέας μου είπε την απόλυτη αλήθεια. Τι να πει; Ότι έκανε delivery για τοπική καφετέρια, ότι είχε πληρωθεί για να πάρει το μηχανάκι, να κάνει τις διανομές και να παίρνει 5 ευρώ την ώρα», σημειώνει.