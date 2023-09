Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο από τους νεκρούς είναι παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως το C-27 που μετέφερε τις σορούς των Ελλήνων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Λιβύη, προσγειώθηκε στην Ελευσίνα.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σχολείου της Βεγγάζης, Γιώργος Σαγιάνος, μίλησε στον ΣΚΑΙ και σημείωσε ότι οι δύο από τους πέντε νεκρούς Έλληνες της ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, είναι παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη.

Ο ίδιος, τόνισε ότι επρόκειτο για σφοδρό τροχαίο δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας την επίσημη εκδοχή για το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας εκτελούσαν χρέη διερμηνέα για την ελληνική αποστολή.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld