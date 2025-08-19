Λούνα παρκ – Χαλκιδική: Ένας χρόνος από το δυστύχημα με τον 19χρονο Γιάννη – «Σώσαμε πολλές ζωές παιδιών» λέει ο πατέρας του

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα Τρίτη (19.8.25) από το τραγικό περιστατικό σε λούνα παρκ στην Χαλκιδική, που ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του ενώ διασκέδαζε.

Ο πατέρας του Γιάννη που άφησε την τελευταία του πνοή σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όταν εκσφενδονίστηκε και βρήκε τραγικό θάνατο αφού έσπασε η καρέκλα από το παιχνίδι ιδιοκατασκευής που βρισκόταν, μίλησε στην ΕΡΤ για τον έναν αγώνα που δίνει στη μνήμη του γιου του.

«Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς συνέβη αυτό που δεν μπορούσε κανένας να σκεφτεί από την οικογένεια αλλά και γενικά από όλη την ελληνική κοινωνία. Φεύγει ένα παλικάρι, μέσα στη χαρά του άδικα. Έναν χρόνο τώρα θεωρώ ότι ο Γιάννης θα πρέπει να είναι ψηλά, γιατί σώσαμε πολλές ζωές παιδιών… Σε όλη την Ελλάδα σε όλη την επικράτεια παίζουμε τον σκύλο με την γάτα. Όπου ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει λούνα παρκ το μόνο πράγμα που θέλουμε να ξέρουμε και μαθαίνουμε επι τόπου είναι αν λειτουργεί με άδεια και αν πληροί τις προϋποθέσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του, ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι το βούλευμα, του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, αναφέρει ότι το παιχνίδι crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων δίχως να διαθέτει τεχνικό φάκελο και στοιχεία κατασκευαστή, αλλά και γενικότερα δίχως εχέγγυο ή πρότυπο ασφαλείας κατασκευαστή.

Οικογένεια και φίλοι θα τελέσουν σήμερα το απόγευμα τρισάγιο στο χώρο του δυστυχήματος.