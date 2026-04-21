Λουτράκι: Νεκρός βρέθηκε 53χρονος στο σπίτι του – Τον αναζητούσαν για ώρες

Ανησυχία προκάλεσε στο Λουτράκι η είδηση για έναν 53χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα όπου έμενε το βράδυ της Τρίτης 21.04.2026. Οι άνθρωποί του, τον έψαχναν από νωρίς, καθώς δεν έδινε κανένα σημείο ζωής.

Οι ώρες περνούσαν χωρίς απάντηση από το διαμέρισμα στο Λουτράκι, με φίλους του να προσπαθούν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα. Όταν πλέον η ανησυχία κορυφώθηκε, αποφάσισαν αργά το βράδυ να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό του άνδρα. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους των οικείων του, όπως αναφέρει το loutrakiblog.gr.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο θάνατος πιθανόν οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα αποσαφηνιστούν μέσα από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής, που αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.