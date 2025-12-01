Λούτσα: Ο 24χρονος είχε βγει μαζί με την οικογένειά του και τη φίλη του για φαγητό

«Ο πατέρας του παιδιού ήταν στο χωριό και με το που το έμαθε έφυγε για Αθήνα» λέει στο newsit.gr φίλος της οικογένειας του 24χρονου που έχασε την ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο στην Λούτσα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29.11.25).

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι φίλοι και οι συγγενείς του άτυχου νεαρού που έχασε την ζωή του στο δυστύχημα της Λούτσας το βράδυ του Σαββάτου. Η παράσυρση ήταν το αποτέλεσμα μιας τρελής πορείας που είχε ένας 29χρονος με το αυτοκίνητό του, ο οποίος κινούνταν από τη Βραυρώνα προς τη Ραφήνα.

Μόλις για λίγες ημέρες είχε έρθει ο 24χρονος γόνος επιχειρηματικής οικογένειας στην Ελλάδα προκειμένου να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του, όμως οι στιγμές χαράς δεν κράτησαν για πολύ.

Βαθιά συγκινημένη η θεία του παιδιού μιλάει στο newsit.gr για το πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό. «Ένα νέο παιδί χάθηκε… πολύ καλό παιδί, με σπουδές. Ήρθε για λίγες μέρες στην Ελλάδα για να ορκιστεί η κοπέλα του και για τις γιορτές. Δεν έχουμε μιλήσει με την άλλη οικογένεια του οδηγού. Η κηδεία θα γίνει Τετάρτη – Πέμπτη, δεν το έχουμε κανονίσει κάτι ακόμα. Είχε έρθει να ορκιστεί η κοπέλα του και θα έφευγε πάλι στο Βέλγιο» αναφέρει χαρακτηριστικά η θεία του.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η μητέρα του παιδιού και η αδερφή του που είδαν τον 24χρονο να χάνει την ζωή του μπροστά στα μάτια τους. «Είχαν πάει όλοι μαζί για φαγητό και έγινε αυτό. Μπροστά στο περιστατικό ήταν και η μητέρα του και η αδερφή του, εισήχθησαν στο ΚΑΤ αλλά βγήκαν μετά από λίγες ώρες. Είναι σε σοκ όλη η οικογένεια» λέει μιλώντας στο newsit.gr.

Ο πατέρας του παιδιού ήταν στο χωριό και με του έμαθε για το περιστατικό έφυγε εσπευσμένα για την Αθήνα και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του για να μάθει τι ακριβώς είχε γίνει.

«Έχω μιλήσει με τον πατέρα του παιδιού είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Εκείνος ήταν στο χωριό δεν ήταν στην Αθήνα. Θα γίνει η εξόδιος ακολουθία στην Αθήνα και η ταφή θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες όπου έχει ταφεί και άλλα μέλη της οικογένειας. Κρίμα οι άνθρωποι είχαν δύο παιδιά και ο 24χρονος είχε έρθει για λίγες μέρες στην Ελλάδα και θα έφευγε πάλι πίσω» περιγράφει το στενό οικογενειακό πρόσωπο της οικογένειας στο newsit.gr.