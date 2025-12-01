Ελλάδα

Λούτσα: Οι τοξικολογικές θα «δείξουν» την κατάσταση του 29χρονου οδηγού – Είχε συλληφθεί 6 φορές για κλοπές και ναρκωτικά

Ο συγκεκριμένος έχει συλληφθεί έξι φορές για κλοπή μηχανών, κατοχή και διακίνηση κάνναβης και συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω διαδικτύου, ενώ πριν πέντε χρόνια είχε εμπλοκή σε τροχαίο
Λούτσα: Οι τοξικολογικές θα «δείξουν» την κατάσταση του 29χρονου οδηγού – Είχε συλληφθεί 6 φορές για κλοπές και ναρκωτικά
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Τις τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου, περιμένουν πιθανότατα αύριο Τρίτη (2.12.25) οι αξιωματικοί της Τροχαίας προκειμένου να δουν σε τι κατάσταση ήταν ο οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα με θύμα τον 24χρονο.

Έτσι, αναλόγως με τα αποτελέσματα, την Τεταρτη που θα πάει στον ανακριτή, οι Αρχές θα διαμορφώσουν και το κατηγορητήριο το οποίο θα ειναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο ιδιος για να δικαιολογηθεί είπε στους αστυνομικούς, πως ειναι χρήστης κοκαΐνης και αυτό που εκτιμούν είναι πως πιθανότατα ήταν υπό επήρεια ουσιών, γιατι το πρώτο άτυπο με τεστ που του έγινε με σύστημα εκπνοής ήταν αρνητικό.

Βέβαια η συμπεριφορά του ακομη και μετα δυστύχημα, έδειχνε ένα ατομο εκτος πραγματικότητας, αφου αντιμετώπισε σχεδον αδιάφορα το κακό που προκάλεσε και τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου καθώς οπως λένε αστυνομικές «πηγές» το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η προσωπική του κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο, γνωστό στις Αρχές που ήδη απο τα 15 του χρονια, έχει συλληφθεί έξι φορές για κλοπή μηχανών, κατοχή και διακίνηση κάνναβης και συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω διαδικτύου, ενώ τελευταία φορά που απασχόλησε, ήταν πριν πέντε χρόνια για εμπλοκή σε τροχαίο, με εκτροπή οχήματος όπου είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά ο συνοδηγός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι αγρότες στρατοπέδευσαν στο μπλόκο της Νίκαιας – 1000 τρακτέρ, σκηνές ψησταριές και σόμπες στην εθνική οδό
Από την Τρίτη αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση»
Μπλόκο αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας
5
Εκλογές δικηγόρων: Ανοιχτές οι κάλπες μέχρι τις 19.00 σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη – Ποιοι βγήκαν από την πρώτη Κυριακή και ποιοι εξελέγησαν μονοκούκι
Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στους δικηγορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά...
Εκλογές δικηγορικών συλλόγων
Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή της Πάργας - «Δεν έχει εντοπιστεί, δύσκολο να βρεθεί ζωντανός μετά από τόσες ώρες» λέει ο γιος του
«Κάποιο παθολογικό αίτιο έπαθε τώρα ο πατέρας μου, άκουσε ένα "πλουτς" ο θείος από ό,τι μας είπε και τον είδε να πηγαίνει στον πάτο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει» λέει ο γιος του 62χρονου ψαρά
Ψαράς
Newsit logo
Newsit logo