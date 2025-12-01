Λούτσα: Οι τοξικολογικές θα «δείξουν» την κατάσταση του 29χρονου οδηγού – Είχε συλληφθεί 6 φορές για κλοπές και ναρκωτικά

Τις τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου, περιμένουν πιθανότατα αύριο Τρίτη (2.12.25) οι αξιωματικοί της Τροχαίας προκειμένου να δουν σε τι κατάσταση ήταν ο οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα με θύμα τον 24χρονο.

Έτσι, αναλόγως με τα αποτελέσματα, την Τεταρτη που θα πάει στον ανακριτή, οι Αρχές θα διαμορφώσουν και το κατηγορητήριο το οποίο θα ειναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο ιδιος για να δικαιολογηθεί είπε στους αστυνομικούς, πως ειναι χρήστης κοκαΐνης και αυτό που εκτιμούν είναι πως πιθανότατα ήταν υπό επήρεια ουσιών, γιατι το πρώτο άτυπο με τεστ που του έγινε με σύστημα εκπνοής ήταν αρνητικό.

Βέβαια η συμπεριφορά του ακομη και μετα δυστύχημα, έδειχνε ένα ατομο εκτος πραγματικότητας, αφου αντιμετώπισε σχεδον αδιάφορα το κακό που προκάλεσε και τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου καθώς οπως λένε αστυνομικές «πηγές» το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η προσωπική του κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο, γνωστό στις Αρχές που ήδη απο τα 15 του χρονια, έχει συλληφθεί έξι φορές για κλοπή μηχανών, κατοχή και διακίνηση κάνναβης και συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω διαδικτύου, ενώ τελευταία φορά που απασχόλησε, ήταν πριν πέντε χρόνια για εμπλοκή σε τροχαίο, με εκτροπή οχήματος όπου είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά ο συνοδηγός του.