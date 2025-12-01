Ελλάδα

Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος ζητάει από τους διασώστες να εξετάσουν το αυτί του ενώ είχε σκορπίσει τον θάνατο

Η στιγμή που ο 29χρονος συνομιλεί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις του 29χρονου που έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Λούτσα και σκότωσε τον 24χρονο, ενώ από θαύμα δεν θρηνήσαμε άλλες ανθρώπινες ζωές, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29.11.25) όταν ο οδηγός του μπλε αυτοκινήτου κινούμενος στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στα σταθμευμένα οχήματα. Στο δεύτερο από αυτά, ο 24χρονος μαζί με τη σύντροφό του και την αδελφή του βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, προκειμένου να βγάλουν κάποια πράγματα. Στη θέση του συνοδηγού καθόταν η μητέρα του ενώ στα χέρια της κρατούσε ένα μικρό σκυλάκι.

Ξαφνικά το μπλε όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος παρέσυρε τον 24χρονο γόνο της οικογένειας Leonidas ενώ τραυμάτισε άλλα τρία άτομα. 

Στο οπτικό υλικό που έχει εξασφαλίσει το newsit.gr, καταγράφεται η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στη Λεωφόρο Αρτέμιδος για να παραλάβει τον 24χρονο και τις τρεις τραυματισμένες γυναίκες. 

Εκείνη τη στιγμή ο 29χρονος, που προκάλεσε το τροχαίο, βγαίνει από το αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ που είχαν σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος.

Πριν καλά καλά οι διασώστες κατεβάσουν τα φορεία και ενημερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί, ο 29χρονος τους πλησιάζει και σύμφωνα με όσα αποκάλυψε αυτόπτης μάρτυρας, οι σκηνές που διαδραματίζονταν ήταν τραγικές.

«Η μητέρα του 24χρονου ήταν σε κατάσταση σοκ. Γείτονες τους έριξαν κουβέρτες, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά που είχε τραύμα στον κρόταφο και στο πόδι της. Καλούσαμε διαρκώς για να έρθει γρήγορα το ασθενοφόρο. Ο διασώστης του είπε “ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο” και ο οδηγός απάντησε “ναι, με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, εγώ τον είδα μια χαρά, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο 29χρονος αφού πλησιάσει το πλήρωμα του ασθενοφόρου και τους λέει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, στη συνέχεια μιλάει με κατοίκους της περιοχής και ψάχνει αφορμή για να μιλήσει και πάλι με τους διασώστες.

