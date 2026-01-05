Λύγισε η Ράνια Θρασκιά για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Έχει πολύ πόνο και πίκρα ο αποχαιρετισμός»

Με λόγια αγάπης και σεβασμού μίλησε η Ράνια Θρασκιά για τον Γιώργο Παπαδάκη, που ήταν για εκείνη ο πρώτος δάσκαλος που είχε στη δημοσιογραφία.

Η δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα (05.01.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, περιγράφοντας πώς έμαθε για τον θάνατό του. Ταυτόχρονα η Ράνια Θρασκιά δεν έκρυψε και τον μεγάλο πόνο που αισθάνεται, ενώ τόνισε ότι εκείνος δε θα ξεχαστεί ποτέ.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο αφιέρωμα που είχε γίνει για τα 34 χρόνια του «Καλημέρα Ελλάδα», τονίζοντας: «Σκεφτόμουν τι ωραία που ήταν εκείνη η μέρα με αυτόν τον αποχαιρετισμό που ήταν πραγματικά βαρύς και κλαίγαμε, εγώ είχα κανονικά το μαντήλι μου στο χέρι. Γιατί βλέπεις την πορεία ενός ανθρώπου που είναι πραγματικά συγκλονιστική και αξιοθαύμαστη, αλλά ταυτόχρονα όλους μας, μας ακουμπά και ένα κομμάτι της δικής μας στιγμής στο χρόνο εκείνον. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ έντονο και δυνατό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι είχα αποχαιρετήσει το κομμάτι που θ’ απευθυνόμουν εγώ για εκείνον».

Αμέσως μετά, η Ράνια Θρασκιά αποκάλυψε πώς έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

«Όταν άρχισαν να χτυπούν επίμονα τα τηλέφωνα, η πρώτη της σκέψη ήταν ότι επρόκειτο για κάποια νέα επαγγελματική κίνηση του Γιώργου Παπαδάκη. Τώρα, όταν χθες άρχισαν να χτυπάνε απανωτά τα τηλέφωνα και δεν μπορούσα να καταλάβω, ήμουν σε μια στιγμή που δεν μπορούσα να τα σηκώσω, λέω “τι έχει γίνει;”. Και σηκώνω ένα πρώτο τηλέφωνο και μου λένε “για τον Παπαδάκη σας παίρνουμε”. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι κάνει καινούργια εκπομπή. Και μετά… για κλάσματα δευτερολέπτου σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα τηλέφωνα δεν είναι για να με καλέσουν σε εκπομπή. Είναι για να μου πουν κάτι προφανώς.

Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι το πένθος είναι ασήκωτο για τους δικούς του ανθρώπους, η ζωή όλων των άλλων θα συνεχιστεί, και σε ένα πράγμα έκανε λάθος, που τον άκουγα πριν σε σας, ότι “θα ξεχαστούν τα πρόσωπα της τηλεόρασης”. Κάποια πρόσωπα της τηλεόρασης, ειδικά στην Ελλάδα, δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Κι αν ένας σίγουρα, με το χέρι στη φωτιά όλοι μας θα λέγαμε, άμα μας ρωτούσαν στον δρόμο, ότι αυτός δεν θα ξεχαστεί, θα ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Αυτό κάτι λέει», είπε βουρκωμένη από συγκίνηση.

Στη συνέχεια, η Ράνια Θρασκιά αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον αξέχαστο δημοσιογράφο.

«Εγώ όταν πήρα μεταγραφή απ’ το TV Μακεδονία στον ΑΝΤ1, ξεκίνησα στο Γιώργο Παπαδάκη και ταυτόχρονα έλεγα τα απογευματινά δελτία ειδήσεων. Αλλά ο κόσμος, συστήθηκα κανονικά, έτσι σε ένα ευρύτερο κοινό, δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη. Ήμουν όντως από αυτά τα πρόσωπα που εκείνος διάλεξε. Δεν θυμάμαι, πολλές φορές να μου λέει την ιστορία ότι ήμασταν με τον αείμνηστο Μίνω Κυριακού και λέγαμε για πρόσωπα καινούργια και του ‘χα πει “να για σένα”, και για τον Γρηγόρη… και του ‘χα πει “να, για τα δελτία αυτή είναι μια σοβαρή, μικρή”… Τέλος πάντων, από την πρώτη στιγμή χωρίς καν να τον ξέρω, με αγκάλιασε και με προωθούσε, χωρίς να έχει το παραμικρό να κερδίσει από μένα. Και το πιο συγκινητικό για μένα, και αυτό κρατάω περισσότερο, πέρα από τις στιγμές που συνεργαστήκαμε που, πραγματικά, εννοείται ότι έχουν και δυσκολία, έχουν και πίεση, έχουν και ένταση. Πολύ απαιτητικός συνεργάτης αλλά την ίδια στιγμή, ποτέ δεν ζητούσε κάτι που ο ίδιος δεν έκανε δεκαπλάσια», δήλωσε.

«Δηλαδή δεν ζητούσε κάτι, εργατικότητα, συνέπεια, δόσιμο, που ο ίδιος δεν το έκανε επί εκατό. Άρα αυτή η ακεραιότητα ήταν αξιοθαύμαστη. Και παρόλο που δεν είχα την εμπειρία της ζωής να εκτιμήσω ότι δεν είναι απλά αυστηρός αλλά δίκαιος και όσο περνούσαν τα χρόνια, έβλεπα, παιδί μου ένας άνθρωπος που σου ζητάει αυτό που δίνει… είναι σπουδαίος», πρόσθεσε η Ράνια Θρασκιά.

«Στη συνέχεια έκανα πρωινά τα Σαββατοκύριακα αλλά και ως αντικαταστάτρια του Γιώργου Παπαδάκη τα καλοκαίρια. Δηλαδή και κάθε φορά αυτό μου έλεγε “εσένα σ’ αγαπάω ξεχωριστά γιατί με ξεκουράζεις”. Γιατί μου ‘δινε τη σκυτάλη, έπαιρνα το “Καλημέρα με τον ΑΝΤ1”, έτσι το ονομάζαμε, και όντως εκείνος ξεκουραζόταν και εγώ έκανα τα καλοκαίρια αυτή την εκπομπή», είπε ακόμα για τα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ο Γιώργος Παπαδάκης, ενώ ήταν σταρ, δεν ζούσε και δεν επεδίωκε να συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους ως σταρ. Ειδικά στην προσωπική του ζωή, δηλαδή τις στιγμές που έχουμε πάει σε ταβέρνα να φάμε και τις στιγμές που είμαστε σε σπίτια μαζεμένοι, εκτός αν ήταν πάρα πολύ γοητευτικός άνθρωπος, πάρα πολύ γοητευτικός. Είχε εξωστρέφεια, που την κρατούσε όμως και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή, επικοινωνιακό πάντα τον λες, αλλά στα προσωπικά του δεν ήταν ο κοσμικός άνθρωπος, ποτέ δεν ήταν. Και λοιπόν; Σκεφτείτε ότι από αυτό το καθημερινό, χωρίς να έχει μία κοινωνική, έτσι, αλληλεπίδραση, να ‘ναι κοσμικός ή οτιδήποτε, κατάφερε να είναι ένα δεδομένο για τους ανθρώπους. Η καλημέρα η δική τους, της Ελλάδας», είπε ακόμα.

«Σήμερα είναι άλλος ο αποχαιρετισμός. Έχει πολύ πόνο και πίκρα. Έχει πόνο γιατί νιώθω τον πόνο των δικών του ανθρώπων… Και έχει και πόνο γιατί είναι σαν ψέματα. Δηλαδή σήμερα το πρωί κάπως είχα την αίσθηση ότι… τι ακριβώς έμεινε απ’ αυτό ως αληθινό και ως ψέμα; Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι εκεί στα πλάνα, θα ‘ναι πάντα. Πώς να πιστέψεις ότι αυτή η αγκαλιά ήταν η τελευταία; Είναι πράγματα πάρα πολύ σκληρά αυτά. Αλλά δεν δικαιούμαστε, νιώθω, όλοι εμείς να, να λέμε το μέγεθος του πόνου μας γιατί υπάρχουν οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του...», δήλωσε στο τέλος η Ράνια Θρασκιά.