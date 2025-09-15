«Μαγευτικές Μελωδίες από την Ελλάδα και τον Πόντο»στην Πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό

H LAMDA και το μεγάλο έργο αστικής ανάπλασης, The Ellinikon, μαζί με την Ένωση Ποντίων Σουρμένων και τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, διοργανώνουν μια μοναδική μουσική βραδιά και προσκαλούν το κοινό, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ώρα προσέλευσης 20:00, στην Πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μια πλατεία γεμάτη φως, μουσικές και ρυθμούς. Μια βραδιά εμπνευσμένη από τον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, με την ποντιακή ψυχή να ξεχωρίζει και να δίνει τον παλμό, υφαίνοντας ένα μουσικό χαλί γεμάτο μνήμες, εικόνες και συγκίνηση.

Στη σκηνή, οι διεθνώς αναγνωρισμένοι Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης θα ζωντανέψουν τον ήχο της ποντιακής λύρας, παντρεύοντάς τον με τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής και τις σύγχρονες ενορχηστρώσεις. Μαζί τους o Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στο live πιάνο και η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Ντάβλας, οι οποίοι με τις αισθαντικές φωνές τους θα ταξιδέψουν το κοινό μέσα από τραγούδια που ενώνουν εποχές και τόπους. Τη βραδιά θα πλαισιώσει το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων, που με ρυθμό και πάθος θα μεταφέρει στο κοινό εικόνες, ήχους και μνήμες που παραμένουν ζωντανές.

Η συναυλία διοργανώνεται από τη LAMDA, η οποία υλοποιεί το έργο της ανάπλασης του Ελληνικού με σεβασμό στην ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής. Αναγνωρίζοντας και τιμώντας τη διαχρονική παρουσία του ποντιακού ελληνισμού στον τόπο, στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την παράδοση και διατηρούν τη συλλογική μνήμη. Σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, όπως η Ένωση Ποντίων Σουρμένων, συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, συνδέοντας το παρόν με την ιστορική πορεία του τόπου.

Η βραδιά αυτή αποτελεί ακόμη μία από τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες της LAMDA, η οποία συνεχίζει σταθερά να επενδύει στον πολιτισμό και την ανάδειξη αγαπημένων χώρων – προορισμών της Αττικής. Μέσα από εκδηλώσεις που ενώνουν την τέχνη με τον δημόσιο χώρο, δημιουργούνται ανοιχτές εμπειρίες για όλους, που φέρνουν στο προσκήνιο τον πολιτισμό, την ιστορία και τη ζωντανή ταυτότητα του τόπου.

Μάθετε περισσότερα στο site του The Ellinikon και απολαύστε ένα μουσικό ταξίδι που δεν πρέπει να χάσετε! Είσοδος ελεύθερη!