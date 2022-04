Πάσχα σημαίνει ύπαιθρος. Είναι η πιο σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας και η ευκαιρία να ξεφύγουμε για λίγο από την καθημερινότητα για να γιορτάσουμε κοντά στη φύση την Ανάσταση του Θεανθρώπου.

Ο καιρός “ανοίγει”, η Άνοιξη αλλάζει τα πάντα γύρω μας και η πιο αυθεντική ελληνική γιορτή έρχεται να μας θυμίσει όσα… ξεχάσαμε τα τελευταία χρόνια.

Το φετινό Πάσχα είναι η καλύτερη ευκαιρία για απόδραση με την οικογένεια, για ένα ταξίδι μοναδικό ώστε να ξαναθυμηθούμε τις ομορφιές και τις παραδόσεις του τόπου μας. Και η Πελοπόννησος είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό έχει φυσικά το Grecotel Olympia Oasis, ένα από τα ωραιότερα φυσικά θέρετρα της Μεσογείου. Ένα μαγικό σκηνικό με μεγάλες παραλίες, απίστευτα τοπία, δάση, αμμουδιές και ανοιχτούς ορίζοντες.

Ένας είναι ένας οικογενειακός παράδεισος, αυτό είναι το Grecotel Olympia Oasis και σας περιμένει για χαλάρωση, παράδοση και στιγμές ξεγνοιασιάς τις μέρες του Πάσχα.

Γιατί για το φετινό Πάσχα, το Grecotel Olympia Oasis προσφέρει ένα ειδικά σχεδιασμένο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα σε μορφή all inclusive για μέρες χαλάρωσης και (ψυχικής και σωματικής) ηρεμίας. Διαθέρει ακόμη και εκκλησία, στολισμένη και μυροφόρα.





Το Grecotel Olympia Oasis δεν θα σας λείψουν τα έθιμα και οι παραδόσεις, μέσα από τα προγράμματα των ημερών και την καταπληκτική γαστρονομία. Σημειώσετε δε ότι και φέτος όλα για τα παιδιά έως 12 ετών είναι δωρεάν!

Οι μικροί σας ήρωες μπορούν να περάσουν τις ημέρες τους γεμάτες παιχνίδι και διασκέδαση. Και όχι μόνο εκείνοι βέβαια. Στο Olympia Aqua Park μπορείτε να ζήσετε οικογενειακώς, με ασφάλεια και ξεγνοιασιά την απόλυτη διασκέδαση! Μια έκταση 20.000 τ.μ. που σπάει όλα τα ρεκόρ στη ψυχαγωγία, σας περιμένει για να σας το αποδείξει!

Τα παιδία… δωρεάν!

Φέτος το Πάσχα στο Grecotel Olympia Oasis τα παιδιά έως 12 ετών μπορούν να μείνουν δωρεάν στο δωμάτιο των γονιών τους. Κι όσο για τη διατροφή; Καθόλου δεν πρέπει να σας ανησυχεί!

Το Grecotel Olympia Oasiss έχει φροντίσει να υπάρχει all Inclusive για παιδιά έως 12 ετών στην Tasty Corner του Oasis on the Beach με μεσημεριανό μπουφέ 12.30-14.30 και με all day snacking. Οι μικροί σας μπόμπιρες κολατσίζουν με hot dog & τορτίγιες στο Olympia Aqua Park, με σαντουιτσάκια & χυμούς στη Grecoland, με κέικ, φρούτα & αναψυκτικά στα σαλόνια του Lobby Bar, με κρέπες γλυκιές & αλμυρές στο Bon-bon του Oasis on the Beach καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα εορταστικά γεύματα.

Δραστηριότητες

Μην σας απασχολεί ούτε και η διασκέδαση των παιδιών. Γιατί υπάρχει ο φανταστικός παιδότοπος της Grecoland. Και οι επιλογές; Πολλές και για όλα τα γούστα!

Ο Καραγκιόζης & το παραδοσιακό θέατρο σκιών

Απίθανα πάρτυ

Ποδόσφαιρο, ο κόσμος των παραμυθιών, παιδικός κινηματογράφος

Μάγος Αντόνιο με ταχυδακτυλουργικά, ζογκλερικά

Τσίρκο με τον κλόουν Ρίκο, circus gags, face painting, λαχταριστό pop-corn, μαλλί της γριάς και λιχουδιές, πολύχρωμους φουσκωτούς πύργους

Ομαδικά παιχνίδια, χορό, τραγούδι

Κυνήγι χαμένου θησαυρού

Ping Pong

Καουμπόηδες και ινδιάνοι, βόλτες με ποδήλατα, αλογάκια και τρισχαριτωμένα πόνυ στο δάσος

Είναι μερικές από τις δραστηριότητες που περιμένουν τους λιλιπούτειους επισκέπτες του Grecotel Olympia Oasis!

