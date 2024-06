Μάικλ Μόσλεϊ: Βουρκωμένος ο καμεραμάν της ΕΡΤ που βρήκε τον νεκρό παρουσιαστή – «Μακάρι να είχα καλύτερα νέα»

Με δάκρυα στα μάτια ο κάμεραμαν της ΕΡΤ Αντώνης Μυστιλόγλου, η κάμερα του οποίου ήταν αυτή που εντόπισε την σορό του άτυχου βρετανού παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ σε παραλία της Σύμης, περιγράφει τη στιγμή της δραματικής ανακάλυψης.

Ο κάμεραμαν της ΕΡΤ, το πρωί της Κυριακής (09.06.2024) μαζί με τον δήμαρχο της Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας και άλλους δημοσιογράφους, είχαν μπει σε βάρκες προκειμένου να τραβήξουν πλάνα με τα σημεία των ερευνών.

Εκεί, η κάμερα του Μυστιλόγλου, εντόπισε τη σορό του 67χρονου παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ, καθώς τραβούσαν βίντεο και πλάνα από την περιοχή.

«Λυπάμαι που ήμουν εγώ που τον βρήκα νεκρό», είπε βουρκωμένος ο νεαρός εικονολήτης στην ρεπόρτερ του Sky News, κοιτάζονας κατάματα την κάμερα, απευθυνόμενος στην οικογένεια του άτυχου 67χρονου.

“I’m sorry for the family, I’m sorry that I’m the one to find him. I wish we had better news.”



Local cameraman Antonios speaks to Sky’s @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.



