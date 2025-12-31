Ελλάδα

«Μαϊμού» αστυνομικός λήστεψε αλλοδαπό στον Άγιο Δημήτριο – Άγνωστοι ξυλοκόπησαν 23χρονο και του πήραν τα παπούτσια στο Νέο Ηράκλειο

Ο «μαϊμού» αστυνομικός πλησίασε τον αλλοδαπό ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου και βγαίνοντας από το όχημα του είπε: «Ψηλά τα χέρια, αστυνομία»
Δυο ληστείες που προκαλούν πολλά ερωτηματικά σημειώθηκαν σε Άγιο Δημήτριο και Νέο Ηράκλειο Αττικής. Στην μία ο δράστης παρίστανε τον αστυνομικό, ενώ η δεύτερη είχε λεία… τα παπούτσια του θύματος. 

Η πρώτη ληστεία έγινε στην οδό Αγίου Δημητρίου 249 στον Άγιο Δημήτριο, χτες στις 20:10. Άνδρας που επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο, προσέγγισε αλλοδαπό, 33 ετών ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου και βγαίνοντας από το όχημα του είπε: «Ψηλά τα χέρια, αστυνομία».

Ο 33χρονος αιφνιδιάστηκε και σήκωσε τα χέρια και τότε ο δράστης του άρπαξε το πορτοφόλι από την τσέπη του μπουφάν και ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει.

Ο 33χρονος όμως, όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ, πήδηξε μέσα στο αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο και συνεπλάκη με το δράστη, αλλά εκείνος κατάφερε τελικά να διαφύγει και αναζητείται από την αστυνομία.

Η δεύτερη ληστεία έγινε στις 03:10 τα ξημερώματα στην συμβολή των οδών Ήρας και Πολυτεχνείου στο Νέο Ηράκλειο.

Τέσσερις άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, επιτέθηκαν σε 23χρονο, ο οποίος κινείτο πεζή, τον χτύπησαν στο κεφάλι και στο σώμα, του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τα παπούτσια και εξαφανίστηκαν.

Ο 23χρονος διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

