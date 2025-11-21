Ελλάδα

Μακελειό στα Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας των τεσσάρων Φραγκιαδάκηδων

Πρόκειται για τον αδερφό της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή μετά το αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια
Αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21.11.2025) ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού. Παράλληλα, η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, για το μακελειό στο χωριό, ήταν πολύωρη.

Νωρίτερα, επίσης ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Ηρακλείου, και ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου.

