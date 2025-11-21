Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονους για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων – Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Ηρακλείου, ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων που έγινε αφορμή για το μακελειό στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς την 1η Νοεμβρίου.

Ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου.

Τους περιοριστικούς όρους που θα του επιβληθούν θα ορίσει με σχετική διάταξη η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά την απολογία του 23χρονου την περασμένη Δευτέρα, ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, είχε εισηγηθεί εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, είχε προτείνει την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στον δήμο Φαιστού και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σε δηλώσεις της μετά την γνωστοποίηση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου, η δικηγόρος του 23χρονου επανέλαβε ότι ο πελάτης της εμμένει στην αθωότητά του και δεν έχει καμία σχέση με την βόμβα.

Παράλληλα, στην ανακρίτρια καταθέτει αυτή την ώρα ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που είχε χάσει τη ζωή της στο μακελειό.