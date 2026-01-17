Μαρία Γρατσία: Ο ρόλος στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η σχέση της με τη θρησκεία και η υποψηφιότητα με τη Νίκη

Η Μαρία Γρατσία είναι όπως όλα δείχνουν το alter ego της Μαρίας Καρυστιανού και στήριγμά της στη νέα προσπάθεια ίδρυσης κόμματος, που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ταράξει τα νερά της πολιτικής σκηνής στην χώρα. Πολλοί είναι μαζί με την μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών ενώ άλλοι την κατηγορούν ότι με το νέο της κόμμα θα βλάψει τον αγώνα για δικαιοσύνη. Όμως ο μόνος που μπορεί να δείξει τι θα συμβεί είναι οι κάλπες και… ο χρόνος.

Εκτός από τη Μαρία Γρατσία, δικηγόρο και συμπορευτή της Μαρίας Καρυστιανού, θετικά στην ίδρυση κόμματος υπό την αρχηγία της είναι και κάποιοι από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως ο Χρήστος Χούπας, Λίλιαν Μήτσκα και Νίκος Παπαγγελής.

Ποια είναι η Μαρία Γρατσία

Η δικηγόρος Μαρία Γρατσία είναι το πρόσωπο που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού σε κάθε της βήμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μαρία Στυλιανού Γρατσία κατάγεται από τη Νάξο και έχει χτίσει μια σοβαρή και μακρόχρονη πορεία στη δικηγορία, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Αν και κρατά χαμηλό προφίλ, θεωρείται νομικός με κύρος, με εμπειρία σε υποθέσεις Δημοσίου και Εκκλησιαστικού Δικαίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε σημαντική συμβολή στη σύνταξη του κατηγορητηρίου που παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Η σχέση της με την Ορθοδοξία είναι εμφανής ακόμη και από την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, η ίδια ξεκαθαρίζει ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, τονίζοντας πως η πίστη είναι καθαρά προσωπική υπόθεση και δεν πρέπει να συνδέεται με την πολιτική δράση.

Στο παρελθόν είχε εκφράσει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, κυρίως απέναντι στα funds, δηλώνοντας ότι θα προχωρούσε σε ελέγχους αν της δινόταν θεσμικός ρόλος. Στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφια στην Α’ Αθηνών με το κόμμα ΝΙΚΗ και συγκέντρωσε 2.442 ψήφους.

Σήμερα εμφανίζεται συχνά στα μέσα ενημέρωσης ως νομική εκπρόσωπος της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και ως ένα από τα βασικά πρόσωπα που μιλούν για το κόμμα που βρίσκεται υπό δημιουργία. Εδώ και καιρό τη συνοδεύει παντού: στα δικαστήρια, στις εκδηλώσεις και στις δράσεις του Συλλόγου.

Για άλλους είναι η πιο σταθερή της στήριξη, για άλλους το πρόσωπο που τη συμβουλεύει πολιτικά. Το ερώτημα είναι αν μετά τις επόμενες εκλογές οι δύο γυναίκες θα βρεθούν μαζί και στα έδρανα της Βουλής.

Ο Νίκος Καραχάλιος, στην κόντρα του με την Μαρία Καρυστιανού, έχει αναφερθεί στο προσωπο της Μαρίας Γρατσία, σχολιάζοντας αρνητικά την επιρροή που έχει στην πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.