Μαρία Καρυστιανού: Η παραίτηση, το νέο κόμμα, η πρώτη δημοσκόπηση και το παλτό

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος… διαζυγίου ήρθε το βράδυ της Τρίτης (13.1.26) με την – αιχμηρή – παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Οι σχέσεις της Μαρίας Καρυστιανού με συγγενείς των θυμάτων είχε διαρραγεί εδώ και καιρό. Όταν η ίδια ανακοίνωσε και επίσημα τη δημιουργία νέου κόμματος ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Αρχικά η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως αν της ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συγγενών θυμάτων των Τεμπών θα παραιτηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ακούστηκαν οι πρώτες φωνές από μέλη του Συλλόγου για παραίτηση, η κ. Καρυστιανού ζήτησε σύγκληση του συμβουλίου. Ωστόσο, όταν πλέον έπεσε στο τραπέζι το θέμα της αποπομπής η ίδια ανακοίνωσε την παραίτησή της με μια αιχμηρή ανάρτηση.

Στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού τονίζει ότι επέλεξε να σιωπήσει και να υπομείνει, προκειμένου να προστατεύσει το συλλογικό εγχείρημα, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε με όλες της τις δυνάμεις για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ακόμη και όταν – όπως σημειώνει – κομματικά κριτήρια κυριάρχησαν και έθεταν εμπόδια «εκ των έσω».

Η ίδια αποκαλύπτει ότι ενημερώθηκε για απόφαση πέντε εκ των επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ζητείται η «παραίτησή» της από τη θέση της προέδρου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση τόσο νομικά άκυρη όσο και ηθικά απογοητευτική. Όπως εξηγεί, ουδέποτε συγκλήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο με σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης, ενώ η συγκεκριμένη κίνηση έγινε εν αγνοία και απουσία της, με αφορμή – όπως υποστηρίζει – την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία Κινήματος Πολιτών με στόχο την τιμωρία των υπευθύνων για τα Τέμπη και την αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Καρυστιανού διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, κανένα Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίζει για την παραίτηση μέλους του, καθώς αυτή αποτελεί αποκλειστικά προσωπική πράξη. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ούτε οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες για τη σύγκληση συνεδρίασης τηρήθηκαν.

Στην ανάρτησή της περιγράφει ένα κλίμα στείρας αντιπαράθεσης, χωρίς ουσιαστική ενασχόληση με τα κρίσιμα ζητήματα, το οποίο, κατά την ίδια, καλλιεργεί εχθρική διάθεση και οδηγεί σε νέες επιζήμιες καθυστερήσεις. Υπογραμμίζει επίσης ότι η ευθύνη για τη μη δημοσιοποίηση των οικονομικών του Συλλόγου συνεχίζει να της αποδίδεται, ενώ η ίδια επέλεξε να σιωπήσει για να μη στραφεί δημόσια κατά άλλων μελών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αμφισβήτηση, από τα ίδια πέντε μέλη, της σκοπιμότητας των παρεμβάσεών της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάδειξη των παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου και της μη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Όπως τονίζει, αν οι ευρωπαϊκοί κανόνες είχαν τηρηθεί, η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί.

Η πρώτη δημοσκόπηση

Σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση της Interview, στην περίπτωση που συμμετάσχουν στις εκλογές τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, ενώ το σχήμα της Μαρίας Καρυστιανού αναδεικνύεται δεύτερη πολιτική δύναμη. Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταγράφεται αμέσως μετά.

Η συγκεκριμένη μέτρηση αναδεικνύει τη δυναμική που θα μπορούσαν να αποκτήσουν νέα πολιτικά σχήματα, αλλά και τις πιέσεις που ενδεχομένως θα δεχθεί ο υφιστάμενος κομματικός συσχετισμός δυνάμεων σε ένα τέτοιο σενάριο.

Το παλτό

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες μέρες σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το παλτό που φορούσε η Μαρία Καρυστιανού όταν επισκέφτηκε τα μπλόκα αγροτών.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Real View» του Open, με την Ελίνα Παπίλα, τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου και τη Δάφνη Καραβοκύρη, σχολιάστηκε ότι η Μαρία Καρυστιανού φορούσε ένα παλτό Max Mara με κόστος άνω των 3.000 ευρώ.

Οι παρουσιάστριες συζήτησαν για τα σχόλια που έγιναν στο Χ από τους χρήστες των social media, ενώ τόνισαν πως τέτοια σχόλια γίνονται πάντα. Η Έλενα Χριστοπούλου σχολίασε πως: «Για μένα είναι κανιβαλισμός και πρέπει να έχεις μεγάλο γρύλο για να λες τι φοράει μια γυναίκα στα μπλόκα» με τη Σοφία Μουτίδου να λέει: «Συμφωνώ ότι μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις αλλά το βρίσω κακή αισθητική, όχι επειδή δεν είναι ωραίο, κακό timing αισθητικής, κακό επικοινωνιακό μέρος το να φορέσεις κάτι πανάκριβο για να βγεις σε έναν λαϊκό αγώνα δίπλα».