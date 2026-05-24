Ελλάδα

Μάριος Οικονόμου: Σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής μετά το τροχαίο – «Κινδυνεύει επειδή κάποιος έκανε αναστροφή»

Οργισμένη ανάρτηση γιατρού για το τροχαίο που συνέβη έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων
Ο Μάριος Οικονόμου με τη φανέλα του Παναιτωλικού
Ο Μάριος Οικονόμου με τη φανέλα του Παναιτωλικού / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Γιάννενα, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» όταν η μηχανή που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε αμέσως στο «Χατζηκώστα» ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητα η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στη ΜΕΘ του οποίου νοσηλεύεται από χθες.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές οι πρώτες 48 ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες ενώ σήμερα θα του γίνει μαγνητική τομογραφία.

Η οργισμένη ανάρτηση γιατρού

Μια οργισμένη ανάρτηση για το τροχαίο με τον σοβαρό τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου έκανε γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

«Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή», έγραψε στο Facebook ο χειρουργός Φίλιππος Σιάκας.

 

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
103
96
89
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μικρολίμανο: Στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου κρυβόταν ο «Τίτι» – Αναζητείται άνδρας που διέφυγε από το σημείο τη στιγμή των πυροβολισμών
Έχουν προσαχθεί ήδη δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του - Στα όπλα και στο σπίτι που διέμενε ψάχνουν τις «απαντήσεις» οι αρχές
42χρονος
8
Newsit logo
Newsit logo