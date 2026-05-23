Μάριος Οικονόμου: Στην εντατική μετά από τροχαίο ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Σοκαριστική είδηση από τα Γιάννενα, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Ο Μάριος Οικονόμου φέρεται να οδηγούσε μηχανή και να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε δόμο των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χατζηκώστα μετά το τροχαίο, με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τον 33χρονο ποδοσφαιριστή να βρίσκεται πλέον στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο Μάριος Οικονόμου ξεκίνησε την καριέρα του από τους νέους του ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κάλιαρι και την Μπολόνια, πριν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και γίνει διεθνής και με την Εθνική Ελλάδας. 

