Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος την Πρωτοχρονιά: Νεκρός ο οδηγός στο τροχαίο της λεωφόρου Σουνίου – Συγκλονιστικές εικόνες

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 05:30, στη διασταύρωση της λεωφόρου Λαυρίου με τη λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου, με θύμα ένα 23χρονο οδηγό με καταγωγή από την Αλβανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του νεαρού συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Ο νεαρός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και χρειάστηκε η επέμβαση πέντε πυροσβεστών με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγες ώρες νωρίτερα, περίπου στις 02:10, είχε σημειωθεί ακόμη ένα τροχαίο στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, επίσης κοντά σε γήπεδο της περιοχής. Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών 21 ετών, ελληνικής καταγωγής.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Ο ένας, συνεπιβάτης σε ένα από τα οχήματα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος, οδηγός του άλλου Ι.Χ., φέρει ελαφρύτερα τραύματα.