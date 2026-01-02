Ελλάδα

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος την Πρωτοχρονιά: Νεκρός ο οδηγός στο τροχαίο της λεωφόρου Σουνίου – Συγκλονιστικές εικόνες

Δύο σοβαρά τροχαία σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, με 3 ανθρώπους να τραυματίζονται και τον έναν να χάνει τη ζωή του
Τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Το αυτοκίνητο που ντεραπάρισε / irafina.gr

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 05:30, στη διασταύρωση της λεωφόρου Λαυρίου με τη λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου, με θύμα ένα 23χρονο οδηγό με καταγωγή από την Αλβανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του νεαρού  συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Ο νεαρός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και χρειάστηκε η επέμβαση πέντε πυροσβεστών με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Η τσιμεντένια μάντρα σπιτιού όπου έπεσε το ΙΧ / irafina.gr
Τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου
Το αυτοκίνητο έπεσε σε τοίχο σπιτιού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ / irafina.gr

Λίγες ώρες νωρίτερα, περίπου στις 02:10, είχε σημειωθεί ακόμη ένα τροχαίο στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, επίσης κοντά σε γήπεδο της περιοχής. Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών 21 ετών, ελληνικής καταγωγής.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο. Ο ένας, συνεπιβάτης σε ένα από τα οχήματα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος, οδηγός του άλλου Ι.Χ., φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
305
158
96
95
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πολύωρη επέμβαση στο κεφάλι για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από όπλο στη Φιλιππιάδα - Κρίσιμη η κατάστασή του
Ο ανήλικος είχε πάρει το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του στη Φιλιππιάδα για να κυνηγήσει πουλιά όταν για άγνωστο λόγο αυτό εκπυρσοκρότησε και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι
Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Newsit logo
Newsit logo