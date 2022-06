Το σύνθημα της ημέρας ήταν το #MoveForPeace ή Μαζί για την Ειρήνη με στόχο να οικοδομηθεί ένας καλύτερος κόσμος, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά στην ειρήνη.

Στις 23 Ιουνίου, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας με μεγάλη επιτυχία γιόρτασε την Παγκόσμια Ολυμπιακή Ημέρα, με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Η φετινή διοργάνωσή είχε το μήνυμα «Together for a better world – Μαζί για έναν καλύτερο κόσμο». Η θεματική της Ολυμπιακής Ημέρας για το 2022 εστίασε στην ειρήνη με το σύνθημα #MoveForPeace ή Μαζί για την Ειρήνη, και προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας να μοιραστούν την εορταστική ατμόσφαιρα με χειροτεχνίες, δρώμενα και ενδιαφέρουσες ομιλίες.

Στο Μουσείο παρευρέθηκαν σημαντικοί καλεσμένοι όπως εκπρόσωποι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής(ΕΟΕ) και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ), υπό την αιγίδα των οποίων διοργανώθηκε η φετινή Ολυμπιακή Ημέρα στην χώρα μας, αλλά και οι Ολυμπιονίκες Νέρι Νιαγκουάρα και Νίκος Κακλαμανάκης. Ο κ. Γιάννης Καρράς, τακτικό μέλος της ΕΟΕ μίλησε στα παιδιά που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για το μήνυμα της φετινής Ολυμπιακής ημέρας «Move for Peace” και τη σημασία του στην καθημερινή τους ζωή. Οι δύο Ολυμπιονίκες μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τους παρευρισκόμενους και συγκίνησαν με λεπτομέρειες από το δικό τους ταξίδι τους προς την επιτυχία, αλλά και τις προκλήσεις που συνάντησαν στη διαδρομή. Παράλληλα, ο Νίκος Κακλαμανάκης μέσα από τις δύο ομιλίες που πραγματοποίησε αναφέρθηκε στις μοναδικές στιγμές που έζησε στις Ολυμπιάδες που συμμετείχε και παρακίνησε το κοινό του να «τολμάει τα όνειρα του».

Η Παγκόσμια Ολυμπιακή Ημέρα είναι αφιερωμένη στον θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων και ο εορτασμός της ορίστηκε από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με βάση την ημέρα ίδρυσης της από τον Pierrede Coubertin στο Παρίσι το 1894, και την ανάθεση των πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Για το 2022 γιορτάστηκε με σημαντικές εκδηλώσεις και στις πέντε ηπείρους.

Ο Ολυμπιονίκης Νίκος Κακλαμάνάκης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας και να γιορτάζω την σημερινή ημέρα, η οποία έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Ο Αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό όχημα στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου και ευχαριστώ το Μουσείο για την ευκαιρία να δώσω και την δική μου οπτική, συμβάλλοντας σε αυτό τον σκοπό, ειδικά στους μικρούς φίλους που παρακολούθησαν την εκδήλωση».

Παράλληλα, η Ολυμπιονίκης Νέρι Νιαγκούρα συμπλήρωσε: «Η σημερινή ημέρα έχει μεγάλη σημασία γιατί υπενθυμίζει σε όλους ότι ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων, εκτός από την αθλητική του σημασία, προάγει σημαντικές ηθικές αξίες και αρετές στον άνθρωπο, οι οποίες σήμερα είναι αναγκαίες πιο πολύ από ποτέ.»

Τέλος, η Διευθύντρια του Μουσείου, Μαρία Παπαϊωάννου ανέφερε «Είμαι πολύ χαρούμενη που μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας για να γιορτάσουν μαζί μας την σημαντική αυτή ημέρα. Το Μουσείο πιστό στην υπόσχεσή του να αποτελέσει μια κιβωτό του Ολυμπισμού στη χώρα μας, διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση προάγοντας το αθλητικό πνεύμα και τις αξίες του και φιλοξενώντας σημαντικούς εκπροσώπους αυτών των αξιών στη χώρα μας. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με πολλές ακόμα δράσεις μέσα στη χρονιά που να εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.»

Στον εορτασμό πήραν μέρος και τα παιδιά που συμμετέχουν στο Summer Camp, που με μεγάλη επιτυχία διεξάγεται στον χώρο του Μουσείου και έχει ως στόχο να απασχολήσει τα παιδιά με δημιουργικές και αθλητικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μουσείο επισκεφτείτε: https://athensolympicmuseum.org.