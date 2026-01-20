Ελλάδα

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για απάτες σε βενζινάδικα: Το παράνομο λογισμικό και οι 10 συλλήψεις

Πώς οι απατεώνες «πείραζαν» τις αντλίες και έκλεβαν τους καταναλωτές - Από τη Αθήνα ως τη Θράκη η δράση της εγκληματικής οργάνωσης
περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης (20.1.2026) μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε πολλές περιοχές της χώρας, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε καταναλωτές σε βενζινάδικα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση είχε εγκαταστήσει σε αντλίες καυσίμων σε βενζινάδικα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πληρώνουν για περισσότερα καύσιμα από όσα τελικά έμπαιναν στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ γίνονται ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε πρατήρια, εταιρείες και σπίτια εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής από την ευρεία επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) έχουν συλληφθεί 10 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 30 έρευνες.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

