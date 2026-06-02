Μεγάλη φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο: Πάνω από 30 πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (02.06.2026) σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην περιοχή και στο σημείο να σπεύσουν πάνω από 30 πυροσβέστες που την έθεσαν υπό έλεγχο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οινοποιείο που βρίσκεται στην οδό Πυθαγόρα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι πρόλαβαν εγκαίρως να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις, που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, βυτιοφόρα του δήμου και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026

«Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζού από την 1η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από βυτιοφόρα ύδρευσης του δήμου», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.