Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο: Πάνω από 30 πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οινοποιείο που βρίσκεται στην οδό Πυθαγόρα - Οι εργαζόμενοι πρόλαβαν εγκαίρως να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις
Ανανεώθηκε πριν 15 λεπτά
Πυροσβεστικό όχημα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (02.06.2026) σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην περιοχή και στο σημείο να σπεύσουν πάνω από 30 πυροσβέστες που την έθεσαν υπό έλεγχο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οινοποιείο που βρίσκεται στην οδό Πυθαγόρα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

Οι εργαζόμενοι πρόλαβαν εγκαίρως να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις, που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, βυτιοφόρα του δήμου και εθελοντές.

«Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζού από την 1η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από βυτιοφόρα ύδρευσης του δήμου», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
419
200
120
106
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ανοίγει ο δρόμος» για τη διάθεση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων μέσω e-shops – Αντιδρά ο φαρμακευτικός κλάδος
Φαρμακοποιοί θέτουν καίρια ερωτήματα για την ασφάλεια των σκευασμάτων που διακινούνται μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, ειδικά κάτω από τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας
Mature adult man in cozy interior of bedroom ( taking medication)
Newsit logo
Newsit logo