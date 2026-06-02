Λουτράκι: Αγνοείται 38χρονος στη θάλασσα – Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

Ανανεώθηκε πριν 25 λεπτά
Το ελικόπτερο που ψάχνει τον αγνοούμενο στο Λουτράκι / loutrakiblog
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Λουτράκι, αφού 38χρονος κολυμβητής που πήγε για μπάνιο στη θάλασσα το πρωί, δεν γύρισε ποτέ και αγνοείται.

Σύμφωνα με το loutraki365.gr, 38χρονος άνδρας αγνοείται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όρμου στο Λουτράκι από σήμερα τα ξημερώματα (2/6/2026).

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ συνδράμουν σκάφη του Λιμενικού, ιδιώτες, αλλά ακόμα και ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Λιμενικού, έχουν βρεθεί μόνο κάτι παντόφλες και πετσέτες στην παραλία Νεράιδα μπροστά από ξενοδοχείο.

Μέχρι ώρας τα εναέρια μέσα χτενίζουν τις παραλίες του Δήμου Λουτρακίου προκειμένου να βρεθεί ο αγνοούμενος.

