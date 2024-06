Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η Ελλάδα για την διετία 2025-26

Πανηγυρική η εκλογή της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στην σχετική ψηφοφορία για τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα έλαβε 182 ψήφους από τις συνολικά 188 χώρες που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για το αποτύπωμα της χώρας μας στον κόσμο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπερψήφισε την χώρα μας. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό δείχνει το σημαντικό κεφάλαιο που διαθέτει η Ελλάδα στον κόσμο, στο διεθνές περιβάλλον» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών μετά το πέρας της ψηφοφορίας.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ – που είχε μαγνητοσκοπηθεί πριν την ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε «προεξοφλήσει» την εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Είναι μια μεγάλη τιμή για τη χώρα, μια μεγάλη ευθύνη για τη χώρα.

Η Ελλάδα υπηρετεί μια πολιτική αρχών ως προς την εξωτερική πολιτική και προφανώς όταν κάθεσαι στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνεις και ορισμένες αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν πάντα να ικανοποιούν τους πάντες. Έχουμε, όμως, τις αρχές μας, τις προτεραιότητές μας, μια ξεκάθαρη στρατηγική. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν λέω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ετεροκαθορίζεται, αλλά οι συμμαχίες μας είναι απολύτως δεδομένες.

Με αυτή την αίσθηση υπευθυνότητας και ως ένας παράγοντας που αναγνωρίζεται πια ως παράγων σταθερότητας σε μια περιοχή δύσκολη, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας», είχε αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκροτείται από 15 μέλη εκ των οποίων τα πέντε είναι μόνιμα μέλη και τα δέκα είναι μη μόνιμα μέλη με θητεία δύο ετών.

Τα μη μόνιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Μια περήφανη στιγμή για την Ελλάδα. Εξελέγη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία 2025-2026 με την υποστήριξη 182 κρατών».

A proud moment for 🇬🇷!#Greece has been elected to the UN Security Council for the 2025-2026 term with the support of 182 states.

UN General Assembly ELECTS the following countries as Security Council non-permanent members for two-year terms starting 1 Jan 2025:

🇵🇰 Pakistan

🇸🇴 Somalia

🇵🇦 Panama

🇩🇰 Denmark

🇬🇷 Greece



Follow https://t.co/cdvB97txGj for updates pic.twitter.com/IfEcNvRKdr — UN News (@UN_News_Centre) June 6, 2024

Εκτός της Ελλάδας, τα υπόλοιπα 4 μη μόνιμα μέλη που εξελέγησαν σήμερα είναι το Πακιστάν, η Σομαλία, ο Παναμάς και η Δανία.