Μέλπω Ζαρόκωστα: Δωρεά στο ΤΑΣΕΗ αντί στεφάνων ζητά η οικογένειά της – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Τεράστιο κενό στον χώρο της υποκριτικής αφήνει ο θάνατος της Μέλπω Ζαρόκωστα. Η κηδεία της ηθοποιού αναμένεται να γίνει την Τρίτη (20.01.2026) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και στη 1 το μεσημέρι.

Η τελευταία «αριστοκράτισσα» της «χρυσής εποχής» του κινηματογράφου, Μέλπω Ζαρόκωστα, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 92 χρόνων. Η οικογένειά της επιθυμεί αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν μέλος η ηθοποιός.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σε νέα ανάρτησή του αποχαιρετά την Μέλπω Ζαρόκωστα.

«Θα αποχαιρετήσουμε την πολυαγαπημένη μας φίλη, σπουδαία συνάδελφο και συγγραφέα την Τρίτη στην μία το μεσημέρι στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας. Όσοι θέλουνε μπορούν αντί στεφάνων, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας και του λατρεμένου της γιου Αλεξάνδρου Παγουλάτου, να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν εκλεκτό μέλος η Μέλπω μας. Όσοι θέλουν μπορούν να αποστείλουν στέφανα μέσω του γραφείου που επιμελείται την εξόδιο ακολουθία στο τηλ. 6955460653 υπεύθυνη Αλεξάνδρα Γιακομέλου», έγραψε στη λεζάντα ανεβάζοντας φωτογραφία τους.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα έπασχε από άνοια, ενώ παράλληλα είχε προβλήματα σε πολλά ζωτικά της όργανα και και είχε υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις, σύμφωνε με όσα είχε αποκαλύψει ο γιος της τον περασμένο Νοέμβριο.

Για τον θάνατο της διάσημης ηθοποιού έβγαλε ανακοίνωση και το Γηροκομείο Αθηνών.